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11.06.2019
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Oyuncu Ceren Erginsoy’un eşi ve kızı darp edildi

birgun.net birgun.net

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, Twitter hesabından video paylaşarak İstanbul Caddebostan sahilinde bisiklet yolu üzerinde piknik yapanları uyaran eşi ve kızının darp edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından olanları anlatan Erginsoy, “Eşim Erdem Özcan ve kızım Kumsal bisiklet yolunda giderken, bisiklet yolunda ısrarla duran piknikçileri uyardılar. Ama ciddi olarak şiddete maruz kaldılar. Neyse ki belediye çalışanları ve 112 yetişti yardıma. Durumla ilgili videolar veya şahitler varsa ulasabilir mi? Çünkü mobese çalışmıyormuş” dedi.

Erdem Özcan da olaya şahit olanlara çağrıda bulunarak “Maalesef elimizdeki cep telefonu görüntülerinden saldırganların kimlik tespiti yapılamıyor. Civardaki mobese kameraları da çalışmıyormuş. Başka görüntü alanlar varsa bizimle irtibata geçerlerse sevinirim. Teşekkürler.” paylaşımını yaptı.

SEVİNÇ ERBULAK’TAN TEPKİ

Oyuncu Sevinç Erbulak da yaşanan olaya tepki gösterdi. Erbulak’ın twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

“Seçim seçim seçim. Sokaklardaki kameraların kayıt yapmadığı bir şehir. Bakım yapmayan şirketler. Onları denetlemeyen belediye. Varsa yoksa seçim vaat oy ! Şehrimizde güvenle yaşamak istiyoruz.Herkes kendi go-prosunu alnının çatına bağlasın. Can güvenliğinizi kendiniz sağlayın mı, eşgal içim kaydınızı kendiniz yapın mı diyorlar acaba ? Bana öyle geliyor.

Kameraların kimler tarafından bakımının yapılmadığı ortaya çıkınca bir muhatabımız olacak. Ben yine de  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruyorum. Sizin bakımları denetlemeniz gerekmiyor mu ? Bu ihmal çok daha kötü sonuçlara yol açabilirdi. Hala açabilir. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz ? Muhatabı bulduğumuzda ne olacak bakalım? Canımızı sokakta bulmadık. Bunu söyleyebiliriz en azından. Her açıdan skandal ! Sesimizi çıkaralım. Çalışmayan MOBESE’lerin sorumlusu kim ?

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