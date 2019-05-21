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22.05.2019
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Oyuncu Özgün Aydın hakkında 19 yıla kadar hapis istemi

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Oyuncu Özgün Aydın hakkında, karıştığı bir kavga sırasında kendisini gözaltına alan polislere yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu, “görevi yaptırmamak için direnme” suçunu işlediği iddiasıyla 19 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Özgün Aydın ve arkadaşlarının 11 Şubat’ta Kadıköy’de bir kavgaya karıştığı belirtildi.

Taraflar arasında yaşanan tartışma nedeniyle Aydın’ın bir arkadaşının 155 polis ihbar hattını aradığı aktarılan iddianamede, olay yerine müşteki polis memurları O.K ve T.Ö’nün geldikleri kaydedildi.

İddianamede, Özgün Aydın’ın bu sırada tartıştığı kişilerden birine saldırmaya çalıştığı, bunun üzerine olay yerine gelen polis memurlarından T.Ö’nün oyuncu Aydın’ın üstünü aramak istediğini söylediği belirtildi.

Aydın’ın, “Üstümü arayamazsın, sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek polis memuruna direndiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine kelepçe takılarak gözaltına alınmaya çalışılan Aydın’ın polis memuru T.Ö’nün yüzüne yumruk ve tekme attığı, hakaret ve tehditte bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Özgün Aydın’ın ekip otosuna bindirilirken müşteki polis memuru O.K’ye de küfür ettiği, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Aydın’ın burada da müşteki polis memurları Ö.F.G ve O.B’ye yönelik de tehdit ve hakaret suçlarını işlediği bilgisi verildi.

Bu olaylar yaşandığı sırada, oyuncu Özgün Aydın’ın yanında bulunan arkadaşları Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan’ın da müşteki polis memurlarına hakaret ettikleri ifade edildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Özgün Aydın’ın polis memurları O.K, T.Ö, O.B ve F.G’ye karşı zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 5 yıl 5 aydan, 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Oyuncu Aydın’ın kavga sırasında yanında bulunan arkadaşları Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı’nın da polis memurlarına yönelik “kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme hakaret” suçunu işlediği savunulan iddianamede, bu kişilerin de 1 yıl 5 ay 15’er günden 3 yıl dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak:AA
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