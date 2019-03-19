Oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti

65 yaşındaki usta oyuncu Ümit Yesin yaşımını yitirdi. Yesin’in ölüm haberini meslektaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu.

Avkıran, “İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş… Çok sevdim seni be benim Ümit abim… Devrin daim olsun!” dedi.

28 Ocak 1954 yılında Ankara doğumlu olan usta sanatçı Ümit Yesin, Çiçek Taksi dizisindeki karakteri ile hafızalara kazındı. Daha sonra birçok dizi ve filmde oynayan Yesin, Başrollerini Çağla Şıkel ve Alişan’ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde rol aldı. Uzun soluklu komedi dizisi ile hafızalara kazınan Yesin, son olarak Yeni Gelin dizisinde rol almıştı.