Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Üsküdar Şakirin Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Yesin’in naaşı törenin ardından Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Müjdat Gezen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ümit Yesin, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, “Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Cennet Mahallesi’nde olsun, tiyatromda olsun, sinema filmlerinde olsun hep birlikteydik. Beraber oynadık. Allah taksiratını affetsin. Hayat böyle bir şey. Teker teker gidiyoruz,” diye konuştu.

İlginizi çekebilir: Hayatımızdan Ümit Yesin gelip geçti

Süha Uygur ise çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, “O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun,” diye konuştu.