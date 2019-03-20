20.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net birgun.net

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Üsküdar Şakirin Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Yesin’in naaşı törenin ardından Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Müjdat Gezen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ümit Yesin, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, “Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Cennet Mahallesi’nde olsun, tiyatromda olsun, sinema filmlerinde olsun hep birlikteydik. Beraber oynadık. Allah taksiratını affetsin. Hayat böyle bir şey. Teker teker gidiyoruz,” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Hayatımızdan Ümit Yesin gelip geçti

Süha Uygur ise çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, “O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun,” diye konuştu.

SON HABERLER

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen...
Devamını Oku

20 yılda 15 kez aday oldu, hiç kazanamadı

birgun.net -
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1999 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve...
Devamını Oku

Türkiye, dünya mutluluk raporu listesinde 79’uncu sırada

birgun.net -
Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu, dünyadaki en mutlu ülkelerin, en...
Devamını Oku

İmamoğlu: Yorulduk kardeşim, 5 senede 7 seçim

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında,...
Devamını Oku

Bahçeli’nin anket telaşı: Yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Isparta mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli...
Devamını Oku

Google’a ‘piyasa hakimiyetini kötüye kullanmak’tan 1,49 milyar avro ceza

birgun.net -
Avrupa Birliği, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49...
Devamını Oku

Makina Mühendisleri Odası: Kriz, sanayi odaklı derinleşiyor

BİRGÜN ANKARA -
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 47’ncisini,...
Devamını Oku

Erdoğan: Televizyonlara ‘barajları yayınlayın’ diye talimat verdim

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ankapark'ın açılış töreninde konuştu.
Devamını Oku

Odak yazar söyleşileri Aynalıgeçit’te geri dönüyor

birgun.net -
Odak Yazar Söyleşileri Aynalıgeçit’te geri dönüyor. Mart ayından itibaren Beyoğlu Aynalıgeçit'te devam...
Devamını Oku

A Haber’in Gülen cemaatine siper olduğu haberi sosyal medyanın gündeminde

birgun.net -
Yayınlarında aktif olarak AKP'de siyaset yapmayan hemen hemen herkesin FETÖ'cülükle suçlandığı A...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi