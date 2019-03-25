Ozan Arif mevlidine Diyanet’ten yasak

Son dönemde MHP’yi sert dille eleştiren ve 13 Şubat’ta hayatını kaybeden şarkıcı Ozan Arif için Aksaray’da 40 mevlidi okutulmak istendi. Müftülük, “seçim yasağı”na giriyor diye izin vermedi.

Aksaray Müftülüğü, 13 Şubat’ta hayatını kaybeden ‘Ozan Arif’ mahlaslı şarkıcı Arif Şirin’in mevlidine izin vermedi.

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Müftülük yasak için, hem Diyanet Kanunu’nun “din görevlilerinin, herhangi bir siyasi parti için siyaset yapamayacağı” yönündeki maddesini hem de Diyanet’in kendilerine gönderdiği talimatı gerekçe gösterdi. 40 mevlidi okunması talebinin İYİ Parti’den geldiği öğrenildi. Mevlit, gelen tepkiler üzerine dün bir pastanede okundu. Mevlit için valilikten iznin son dakikada alındığı öğrenildi.

DİYANET’TEN TALİMAT

Müftü Cemalettin Bal imzalı yasak kararında, şöyle denildi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nca gönderilen Mahalli İdareler Seçim Yasakları konulu yazılı talimatta ‘Müftülük hizmet binalarında, Kuran kurslarında, camilerde, bunların altında, bitişiğinde veya müştemilatı sayılan yerlerde siyaset ve şahsiyet yapılmaması, iç ve dış politikalara girilmemesi, ima yoluyla da olsa, herhangi bir siyasi parti veya zümrenin lehine veya aleyhine olabilecek konuşmalardan, yanlış anlama ve yorumlara sebebiyet verebilecek davranış, etkinlik ve faaliyetlerden sakınılması’ bildirilmektedir. Bu itibarla 24 Mart 2019’da Ulu Cami’de mevlit programının icra edilmesi uygun görülmemiştir.”