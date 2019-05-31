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01.06.2019
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Ozan Çoban’dan Gezi bestesi: Yarının başlangıcı

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Müzisyen Ozan Çoban, Attila İlhan’ın ‘Yarının Başlangıcı’ şiirini Gezi’nin 6. yılı için besteledi

Gezi Direnişi’nin yıl dönümünde Gezi için yapılan şarkılara bir yenisi daha eklendi.

Müzisyen Ozan Çoban, 6. yılına girilen Gezi Direnişini Atilla İlhan’ın şiirinden bestelediği şarkıyla selamladı.

Çoban, bestesini Twitter hesabında yaptığı paylaşımla şöyle duyurdu:

“Attila İlhan’ın “Yarının Başlangıcı” şiirini Gezi direnişinin 6. yıldönümü için besteledim. Saygıyla.. “..Sen hep böyle beni düşün Hürriyetin kendisi kadar mağrur Bir yağmur hazırlığı kadar muhteşem Sen hep beni düşün..” #Gezi6Yaşında

Ozan Çoban, Attila İlhan’ın ‘Yarının Başlangıcı’ adlı şiirinden yaptığı beste şöyle:

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