Özel okullar böyle devam edemez

Meral Danyıldız

Ekonomik kriz kendisini özel okullarda da gösteriyor. Son zamanlarda yüksek fiyatlarla sıkça gündeme gelen özel okullar, öğrenciler ve veliler için telaş yaratıyor. 45 ile 65 bin lira arasında değişen özel okul fiyatları, diğer zorunlu harcamalarla beraber 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunun yanı sıra bazı okullardaki öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını söylüyor.



AİLELERİ SARSIYOR



Eğitim yazarı Pervin Kaplan özel okulların açıkladığı ücretleri şöyle değerlendiriyor: “Açıklanan ücretler tartışmaya ve ücretin ne kadar adaletli olduğu tartışmalarına neden oluyor. Anaokullarında bile 40 bini aşan, liselerde 70 bine dayanan ücretler söz konusu. Bunun yanı sıra 5-7 bin TL arasında değişen yemek ile servis giderleri de eklendiğinde orta gelirli ailelerin bütçesini sarsacak rakamlara ulaşıyoruz.”

Kaplan, özel okulların öğrenim ücretini belirlerken neleri dikkate aldığını şöyle aktarıyor: “Bu maliyetlerle okulun bahçesi, havuzu, yabancı öğretmeni gibi kalemler de eklenebilir. Kimi zaman bir sınıfın maliyeti 400-500 bin TL’ye çıkabilir.”



DÜZENSİZ BÜYÜME



Konuyu BirGün’e değerlendiren eğitimci Aylin Kotil, okulların yüksek fiyatlar istemesine rağmen öğretmenlerin maaş alamaması konusunda şunları söylüyor: “Özel okulların öğretmen maaşlarını bile veremez hale gelmeleri tamamen düzensiz büyümeden kaynaklanıyor. Okul kurarken sınıfları kademeli olarak açmamak, diğer okullardan öğrenci toplama umuduyla tüm şubelere birden öğrenci kabul etmek hatalar zincirinin en önemli halkası. Bir de, büyük kârlar umuduyla ödenemeyecek yükseklikteki kira tutarlarına imza atmak, velilerin gözünü boyamak için diğer okullardan yüksek maaşlarla transferler yapmak, kaçınılmaz sonu daha erkene çekiyor.”