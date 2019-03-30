7.6 C
Istanbul
30.03.2019
Anasayfa EKONOMİ Özelleştirme bilançosu 17 yılda 62 milyar dolar: Dağı taşı sattılar, borcu katladılar

Özelleştirme bilançosu 17 yılda 62 milyar dolar: Dağı taşı sattılar, borcu katladılar

AKP’nin 2003’ten bu yana özelleştirme yoluyla elden çıkarttığı kamu varlıklarının satış tutarı 2018 sonu itibarıyla 62 milyar dolar oldu. 2018’de 10 HES, 10 şeker fabrikası, 1 liman ve çok sayıda taşınmaz 1,4 milyar dolar karşılığı satıldı

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı binlerce yurttaş tepki göstermişti.

AKP iktidarları, 17 yılda şeker fabrikaları, petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol-tütün ve elektrik dağıtım şirketleri ve yüzlerce taşınmazı 62 milyar dolar karşılığında elden çıkarttı.

1986 yılından bu yana ülke gündemine giren özelleştirmeler, AKP’nin iktidara glediği 2002 yılından sonra hız kazandı. 2003 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında olan özelleştirmeler, 2018 sonu itibarıyla 70,2 milyar dolara çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kamu, başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol-tütün ve elektrik dağıtım olmak üzere birçok sektörden tamamen çekilirken elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, marina ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki kamu payı da yok denilecek kadar azaldı.

Özelleştirme İdare Başkanlığı’nın 2018 yılı Faaliyet Raporu’nda “başarı” olarak tanımlanan bu sürecin, “hızlı karar alma ve uygulama yeteneğinin bir sonucu” olduğu ifade edildi.

Rapora göre 2018 yılında 10 HES, 10 Şeker Fabrikası, 1 liman ve çok sayıda taşınmazın satış veya devir işlemi tamamlandı. 2017 yılındaki 751 milyon dolarlık satışa karşı yüzde 86 oranındaki artışla 2018 özelleştirmelerinin tutarı 1,4 milyar dolar oldu.

ERDOĞAN’IN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖZELLEŞTİRİLİR

Özelleştirme uygulamalarının, makroekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenen bir program çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

Raporda,“Özelleştirme İdaresi, Cumhurbaşkanı’nın belirlediği hedefler doğrultusunda öncelikle mevcut portföyde yer alan kuruluşların kalkınma planları, orta vadeli programlar ile orta vadeli mali planlar çerçevesinde programa alınacak yeni kuruluşların özelleştirilmesini başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir” dendi.

- Reklam -

SON HABERLER

Özelleştirme bilançosu 17 yılda 62 milyar dolar: Dağı taşı sattılar, borcu katladılar

Nurcan Gökdemir -
AKP iktidarları, 17 yılda şeker fabrikaları, petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol-tütün...
Devamını Oku

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

birgun.net -
Adana'nın Seyhan ilçesinde, iddiaya göre bar önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ömer...
Devamını Oku

Ersun Yanal ile bambaşka bir Fenerbahçe: Performanslar arttı sakatlıklar azaldı

birgun.net -
BUSE İLKİN YERLİ Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığıyla...
Devamını Oku

Ali Cihan: Politik olmaktan asla kaçamayız

Burak Abatay -
Multitap’tan tanıdığımız, grubun emektar davulcusu Ali Cihan, nam-ı diğer Ali Baba, solo...
Devamını Oku

Muhalifler sandığa giderse İstanbul el değiştirir

birgun.net -
SEZGİN TÜZÜN Her 10 kayıtlı seçmenden 4’ünün oyuyla...
Devamını Oku

Halkın muhtarları, halkla birlikte yönetime aday: Mahallenin sakini değil sahibi olalım

Burcu Cansu -
Ankara’nın farklı mahallelerindeki halkçı muhtar adayları, “Mahalle meclisleri kurarak halkla beraber...
Devamını Oku

Borç oranı rekor kırdı: 2001’e dönüş!

birgun.net -
Son 20 yılın en yüksek 4. Çeyrek borç oranı verisini Hazine ve...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı eriyor

Yaşar Aydın -
Yarın 57 milyon seçmen sandık başına gidecek. Türkiye iki cephe arasında neredeyse...
Devamını Oku

Seçim rüşveti sağanağı

birgun.net -
POLİTİKA SERVİSİ Anketler ve yurttaşlardaki ekonomik kriz kaynaklı...
Devamını Oku

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ: Üreten ve mutlu bir Buca için oylar CHP’ye

BİRGÜN İZMİR -
CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca'da Millet İttifakı’nın büyük teveccüh gördüğünü...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi