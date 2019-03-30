Özelleştirme bilançosu 17 yılda 62 milyar dolar: Dağı taşı sattılar, borcu katladılar

AKP iktidarları, 17 yılda şeker fabrikaları, petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol-tütün ve elektrik dağıtım şirketleri ve yüzlerce taşınmazı 62 milyar dolar karşılığında elden çıkarttı.



1986 yılından bu yana ülke gündemine giren özelleştirmeler, AKP’nin iktidara glediği 2002 yılından sonra hız kazandı. 2003 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında olan özelleştirmeler, 2018 sonu itibarıyla 70,2 milyar dolara çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kamu, başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol-tütün ve elektrik dağıtım olmak üzere birçok sektörden tamamen çekilirken elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, marina ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki kamu payı da yok denilecek kadar azaldı.

Özelleştirme İdare Başkanlığı’nın 2018 yılı Faaliyet Raporu’nda “başarı” olarak tanımlanan bu sürecin, “hızlı karar alma ve uygulama yeteneğinin bir sonucu” olduğu ifade edildi.



Rapora göre 2018 yılında 10 HES, 10 Şeker Fabrikası, 1 liman ve çok sayıda taşınmazın satış veya devir işlemi tamamlandı. 2017 yılındaki 751 milyon dolarlık satışa karşı yüzde 86 oranındaki artışla 2018 özelleştirmelerinin tutarı 1,4 milyar dolar oldu.



ERDOĞAN’IN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖZELLEŞTİRİLİR



Özelleştirme uygulamalarının, makroekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenen bir program çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.



Raporda,“Özelleştirme İdaresi, Cumhurbaşkanı’nın belirlediği hedefler doğrultusunda öncelikle mevcut portföyde yer alan kuruluşların kalkınma planları, orta vadeli programlar ile orta vadeli mali planlar çerçevesinde programa alınacak yeni kuruluşların özelleştirilmesini başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir” dendi.