Özelleştirme meraklıları hak ettiklerini buluyor

Monique Dols

Porto Riko’nun yaşadığı İrma ve Maria Kasırgalarından sonra insanların acılarının katlanarak artmasına sebep olan şahsiyetlerden biri için şimdi hapis yolu gözükmüş olabilir. Cumhuriyetçi eski eğitim bakanı Julia Keleher 442 okulu kapatmasıyla biliniyor. 10 Temmuz günü yolsuzluk suçlamasıyla Washington’da gözaltına alındı. Keleher’in tutuklanması, son dönemde yaşanan yolsuzluk skandalları, istifalar ve kabine değişikliklerinin üstüne geliyor. Neticede Porto Riko’nun muhafazakar valisi Ridardo Rosello’nun yönetimi son aylarda bir tür kriz yaşıyor.

Keleher’e yöneltilen suçlama, eğitim bakanı pozisyonunu kullanarak iş çevrelerine imtiyazlar vermek ve şişirilmiş devlet ihalelerini peşkeş çekmek. Kayırmakla suçlandığı şirketlerden biri, iddianameye göre “ihaleye katılanlar arasında liyakat sahibi olmayan tek şirketti ve en kötü başvuruya sahipti.”

Keleher Nisan ayında utanç içinde istifa etmek zorunda kaldı çünkü yürütülen federal soruşturma büyük baskı yarattı. Tabii diğer bir etken de, özgür eğitim savunucularının yürüttüğü #JuliaEvineGit kampanyasıydı. Bu insanlar Porto Riko eğitim sisteminin özelleştirilmesine her adımda karşı çıktılar. Keleher koltuğa oturduğu ilk aylarda kamusal eğitimle ilgilenmediğini açıkça belli etti. Göreve atanmasındaki amaç devletin eğitim sistemini parçalamak, neoliberal maliyet azaltma ve kemer sıkma yöntemleri uygulamak, öğretmen sendikalarını parçalamak, öğretmenlerin emekli sandığını özelleştirmekti. İş yaşamındaki tecrübesi itibariyle, Porto Riko’nun Wall Street’e ödemesi gereken hukuksuz borcu, işçi sınıfının cebinden almak için ideal adaydı.

Kasım 2017’de Porto Riko’yu perişan eden İrma ve Maria Kasırgaları, Porto Riko’daki eğitim sistemini yerle bir etmek için eşsiz bir fırsat sundu.

Kasırgaların sonrasında sıradan yurttaşların yaptığı ilk hamle okulları toplum merkezlerine çevirmek, bu merkezler vasıtasıyla afetten etkilenen insanlara gıda ve diğer temel ihtiyaçların ulaştırılmasını sağlamaktı. Keleher ve Rosello yönetiminin tepkisi ise okullarda faaliyet yürüten toplum merkezlerini ‘güvenlik endişeleri’ sebebiyle kapatmak oldu.

Keleher yönetiminde 5000 öğretmen işten çıkarıldı ve binlercesi okulları kapatıldığı için başka bölgelere atandı. 75 bin öğrenci okul değiştirmek zorunda kaldı, toplumsal krizin tavan yaptığı dönemde öğrenciler tehlikeli kırsal yollarda kilometrelerce yürümeye mecbur bırakıldı. Okullarına vardıklarında ise öğretmenlerin kısıtlı tesisleri paylaşmak zorunda olduğunu ve sınıfların fazlasıyla kalabalık olduğunu gördüler. Bu esnada bir skandal daha patlak verdi. Keleher birleştirilen okullarda yetersiz kalan kapasiteyi telafi etmek için ‘konteyner sınıflara’ beş milyon dolar harcamıştı. Hâlbuki kapatılan okullardan yüzlercesi bomboş duruyordu.

Kasırgalar Porto Riko’yu harap edeli üç hafta olmamıştı ve birçok insan elektriksiz yaşıyor, su ve gıda bulmakta zorlanıyordu. Bu esnada Keleher, Kaliforniyalı bir şirkete 16,7 milyon dolarlık bir ihale verdi. Şirket ihale neticesinde çocuklara vatandaşlık, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, güvenirlik ve saygı üzerine eğitimler vereceğini öne sürüyordu. Bu küçümseyici programı eleştirenler, ihalenin eğitimcilere danışılmaksızın tertip edildiğini dile getirdiler ve ihaleye konu olan finansmanla 800 eğitimcinin, okul psikoloğunun ve sosyal hizmet çalışanının istihdam edilebileceğini, böylelikle afetle mücadele eden çocukların gerçek toplumsal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanabileceğini vurguladılar. Kaynakların israf edilmesine yönelik toplumsal tepki büyüyünce ihale birkaç ay içinde iptal edildi.

Okullar gerekçesiz şekilde kapatıldı

Keler’in eğitim bakanlığı yüzlerce okulu etkileyen zalim politikalarla dolu. Dorado’daki Luis Munoz Rivera (LMR) İlkokulu’nu ele alalım. 2018 eğitim öğretim yılı sonra erdiğinde Keleher okul yöneticilerine, eğitimcilerine ve ailelerine okulun kalıcı olarak kapatılacağını haber verdi ve hiçbir gerekçe sunmadı. Okul binasının yapısal bir sorunu yoktu, okula kayıtlı öğrenci sayısı fazlasıyla yeterliydi ve özel ihtiyaç sahibi çocuklar da bu okulda eğitim alıyordu. Yerel nüfustan anneler ve anneanneler yaz boyunca okulun kapısında oturma eylemi yaptılar ve adına da ‘Keleher Yaz Okulu’ adını verdiler. Aileler ve eğitimciler yaz boyunca Keleher’i gittiği her yerde köşeye sıkıştırdılar, okulun neden kapatıldığıyla ilgili açıklama talep ettiler.

FMPR öğretmen sendikası LMR İlkokulu gibi okulların kapatılmasına karşı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi Keleher göreve gelmeden önce de sürdürüyorlardı ve Keleher gitmiş olsa da mücadele sürüyor. FMPR başkanı Mercedes Martilla Padilla, Keleher’in tutuklanması konusunda şöyle diyor: “Porto Riko’nun eğitimcileri, kamusal eğitim sistemi ve çocukları haklı çıktı… Mücadeleyi sürdürmeli ve çocuklarımızın yararına olmak yerine onlara zarar veren eğitim politikalarını geriye döndürmeliyiz. Doğru olanı savunmalı ve bu yönetimin yok ettiği şeyleri tekrar inşa etmeliyiz. Eğitim, gelecek için ve daha iyi bir Porto Riko için umudumuzdur.”

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Jacobin