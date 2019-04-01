Özgen Nama: Sancaktepe’de 589 sandığa itiraz edeceğiz

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, “Sancaktepe’deki toplam 812 seçim sandığından 589’una itiraz edeceğiz” dedi.

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Sancaktepe seçim sonuçlarını değerlendirmek ve iptal oy pusularına itiraz etmek için CHP İlçe Başkanlığı’nda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Anayasa Profosörü İbrahim Kaboğlu ile bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama ilçe merkezinde toplanan yüzlerce kişiye açıklamada bulundular.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Muharrem Aydın’ın yönettiği toplantıda konuşan Özgür Özel ve İbrahim Kaboğlu, “Özgen Nama ve ekibi Sancaktepe’de çok iyi ve başarılı bir seçim kampanyası yürüttü. Sandıktan çıkan sonuç ciddi soru işaretlerini ortaya çıkartmış durumda, şimdi hukukçu arkadaşlarla bir araya gelerek İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edeceğiz” dediler.

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama ise yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Beldiyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nu kutluyorum, o başarının Sancaktepe’de yaşanmasını engellemek isteyenler, oylarımıza ipotek koymak istiyorlar. Dün akşamdan bu yana yaptığımız incelemelerde 589 sandıkta ciddi sorun görüyoruz. Bazı mahallelerde çelişkili sonuçlar var, hileli ve şaibe kokusu var. Bu tür sandıkların tümüne itiraz edeceğiz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemiz devam edecek, bu süreci dikkatlice takip eden bütün seçmenlerimizi sağduyulu olmaya itiraz sürecini de yakından takip etmeye davet ediyorum. Kaboğlu hocamız ve avukatlarımız konuyla ilgili çalışıyorlar, teslim olmayacağız çünkü hakkımızı arıyoruz” dedi.