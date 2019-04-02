Özgen Nama’nın seçim sonuçlarına itirazı kabul edildi

Volkan Ateş

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama’nın Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu’na sandıkların tamamının yeniden sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi.

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Özgen Nama, bugün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Fethi Açıkel, CHP Hukuk Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu ve Muğla milletvekili Mürsel Alba ve büyük bir seçmen kitlesi eşliğinde Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu’na sandıkların tamamının yeniden sayılması için yazılı başvuru yaptı. Bu başvuru sonucunda, Sancaktepe Birinci Bölge’de bütün sandıkların yeniden sayılması karar alınırken, Sancaktepe İkinci Bölge’de karar için değerlendirme sürüyor.

NAMA: BÜTÜN SANDIKLARIN SAYILMASINI İSTİYORUZ

CHP’nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, itiraz öncesi, ilçe seçim kurulu önünde biriken seçmenlere yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Biz hakkımızı aramak için, adalet için buradayız. Yüzlerce sandıkta hata tespit ettik. CHP Hukuk Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu hocamızın başkanlığında hukukçulardan oluşan bir heyet iki gündür çalıştılar ve usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Biz bütün sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz. Adaletin peşindeyiz. Bize oy veren hiç bir seçmeni hayal kırıklığına uğratmak istemiyor, şartlar ne olursa olsun Sancaktepelilerin iradesine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz.”

KABOĞLU: İTİRAZ ETMEK İÇİN İTİRAZ ETMİYORUZ

“Biz itiraz etmiş olmak için itiraz etmiyoruz, demokrasinin hukuk yoluyla icrasını sağlamak için itiraz ettik” diyen CHP Hukuk Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu şunları söyledi:

“Sancaktepe’de yapılan yerel seçimlerde çok sayıda usulsüz işlem gözlemledik. Anayasa’nın 2, 67 ve 79 maddelerine dayanarak, çeşitli sayımlarda aykırılıklar olduğu tespiti ve kanaatiyle oy sayım ve döküm işlemlerinin yeniden yapılması talebinde bulunduk. 369 sandık için yeniden sayım başvurusu yaptık.”

ÖZEL: HER OY ÖNEMLİ

“Seçimlerden önce halkımıza, her seçmenin oyuna sahip çıkacağız diye söz vermiştik, bu söz için buradayız” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Her oy önemli. Son itiraz dilekçesi sonuçlanana kadar 120 CHP milletvekili olarak sandıkların başında olacağız.” vurgusu yaptı.

TORUN: İTİRAZLAR TİTİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLMELİ

Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada “Genel olarak seçimlerin hem matematiksel hem de siyasi olarak kazananı durumundayız. Herkesin gözü önünde bir galibiyet aldık. Sancaktepe gibi bazı ilçelerde yapılan itirazlarımızı da bir hak talebi olarak görüyoruz , hangi partiden olursa olsun itirazlar titizlikle değerlendirilmeli” dedi.

AÇIKEL: USULSÜZLÜKLERLE SEÇİM KAYBETMEYİ KABUL ETMEYİZ

“Biz bugünkü genel sonuçları, sahadan gelen bilgilerle önceden gördük” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Fethi Açıkel şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir’de Ekrem İmamoğlu’nun, Sancaktepe’de de Özgen Nama’nın halkımızın tüm kesimlerine ulaşabildiğini ve ikna edici güçlerini biliyorduk. Her oy bizim için çok önemli, demokrasilerde her oy kutsal. Hiç bir oy ziyan olmamalı, hiç bir oy çalınmamalı.Hukuk devletinin asgari gereği budur. Demokratik olmayan usulsüzlükler ile seçim kaybetmeyi kabul edemeyiz, inanıyoruz ki milletimizin demokratik iradesi kazanacaktır.”