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11.07.2019
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Özgür basın varsa özgür toplum vardır

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Gizem Görkem Aydın

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Medya İzleme Komisyonu’nun Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan raporu açıklandı.

Medyaya yönelik baskıların sürdüğü ifade edilen raporda, toplumun özgür olması için basının özgür olması gerektiği vurgulandı.

Raporda, TRT’nin ve iktidar yanlısı medya kuruluşlarının, 31 Mart ile 23 Haziran’daki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın propaganda aracı görevini üstlendiği ifade edildi.

YEDİ GAZETECİ SALDIRIYA UĞRADI

Havuz medyasının seçim döneminde gazeteciliği manipülasyon aracı olarak kullandığını vurgulanan raporda şunlar kaydedildi: “Yandaş ve havuz medyası seçim sonuçlarını tarafsız duyurmaktansa iktidarın, özellikle büyükşehirlerdeki oy kaybını gizleme çabasına yöneldi.”

Basına yönelik baskılarla meslek ilkelerinin ayaklar altına alındığını vurgulanan raporda, “Ulusal ve yerel yayın organlarında çalışan toplam 7 gazeteci belirli aralıklarda saldırıya uğradı. Saldırılar, barış içinde demokratik bir birlikteliğin vazgeçilmez araçlarından birinin basın olduğunu ve bu birlikteliğe karşı olan zihniyetlerin mesleğimize ve meslektaşlarımıza saldırılarla toplumu sindirmeyi amaçladığını gösterdi” görüşü dile getirildi.

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