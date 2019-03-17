18.03.2019
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Özhaseki’den anket açıklaması

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AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli olduklarını belirterek, “İlerideyiz, bunu herkes görecek,” dedi.

AKP’li Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Çerkez Dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, kaderinin belediyecilik ve Çerkezlerle içli dışlı olmakla yazıldığını belirtti. Özhaseki, “Hiç şikayetim yok ikisinden de. Önce hanımla başladı, arkasından ne kadar sırtımı yasladığım arkadaşım varsa hepsi Çerkezlerden oldu. Siyasette insan çok kalleşlik görür, ara ara ihanetlerle karşılaşır ama sırtımı yasladığım Çerkez kökenli kardeşimden hiç kötülük görmedim,” dedi.

Mehmet Özhaseki, Ankara’da seçim çalışması süresince kendisi ile ilgili ‘Kayserili’ denildiğini hatırlattı. ‘Ne yapalım, doğacağım yeri ben takdir etmiyorum, yüce Mevla’mın takdiri’ diyen Özhaseki, şöyle konuştu: “Sonra Kayseri’de doğmaktan şeref duyuyoruz. Ne olmuş, ne var? Ekmeğini taştan çıkaran insanların memleketi. Hazır yemeyi de bilmezler. Toprak verimli değil, deniz kenarında değil ki balık tutsun, başka türlü de nimet yok, adam ne yapacak? Ya üretip satacak, ya da alacak-satacak, başka yapacağı bir şey yok. Herkes ekmeğini taştan çıkarıyor orada. Bir de bu kadar büyük hayırseverlerin olduğu, yüzlerce okul, üniversite, sosyal tesis, camileri hayırseverlerin yaptığı bir başka şehir varsa söylesinler. Doğduğumuz şehirle gurur duyuyoruz. Herkes gurur duysun.”

“Böyle bir salaklık olur mu?”

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, “Hayatlarında görmedikleri yenilgiyi Ankara’da tadacaklar” sözlerinin hatırlatılması üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

Özhaseki’nin Pensilvanya’ya gönderdiği mektup ortaya çıktı

“Bizim arkadaşın gittiği partinin bir geleneği var. Bu rakibimiz de oraya gitti, çok çabuk uyum gösterdi. Son seçimde, referandumda hiç değişmez taktik şu; ‘biz acayip öndeyiz, götürüyoruz, karşı taraf mahvoldu’ aynen bu sözler. Seçim günü oluyor, sandıklar açılıyor, gerçekler yüzlerine çarpıyor. Yine değişmeyen bir yalan daha başlıyor. ‘Oylara sahip çıkamadık, biz sahip çıksaydık bir şey olmazdı, oyları çaldırdık’ Allah aşkına yapmayın ya. Bu kadar yalan, garip bir algı operasyonu yapılır mı? Her bir sandıkta 150-200 oy var. Başında 15-20 kişi bekliyor. Ellerinde cep telefonları, kameralar çekiyor, görevliler var, tek tek sayılıyor, memur arkadaşlar yazıyorlar. Bir tek Allah’ın kulu yanlış yaparsa memurluğu mahvolur. Siz bir iki oy için memuriyetinizden olmak ister misiniz? Böyle bir salaklık olur mu? Fakat ne yazık ki insanları saf zannediyorlar. Bunun çok net algı operasyonu olduğunu herkes görüyor. Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı, bu numaraları da yemiyor. Herkes bunu bilsin.”

Seçim sonuçlarına ilişkin öngörüsü sorulan Özhaseki, “Anketlere gelince, netiz, keyifliyiz, ilerideyiz. Bunu herkes görecek” diye cevap verdi.

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