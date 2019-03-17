Özhaseki’nin Pensilvanya’ya gönderdiği mektup ortaya çıktı

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hafta başında Habertürk TV’de “Türkiye’nin Nabzı” programına katıldı ve soruları yanıtladı.

Gazeteci Sevilay Yılman’ın, Kayseri’de FETÖ’den tutuklu olanların, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e ziyarete Mehmet Özhaseki tarafından götürüldükleri şeklindeki ifadelerini sordu.

Özhaseki bu soruya, “Her ifadeye gittiklerinde ‘Haseki’nin adını verin’ diyorlar. Ben birilerini alıp, Pensilvanya’ya götüreceğim ve duyulmayacak, böyle bir şey olabilir mi?” şeklinde yanıt verdi. Yılman’ın Fethullah Gülen’i ziyaret için Pensilvanya’ya hiç gidip-gitmediğini sorması üzerine de, Özhaseki, “Hayır hiçbir işim olmadı. Yemin mi edeyim, Kuran’ı mı getireyim” dedi.

MEHMET ÖZHASEKİ’NİN MEKTUBU

Özhaseki, Pensilvanya’ya hiç gitmediği şeklinde konuşurken, MHP’de siyaset yapmış, İYİ Parti YİK üyesi emekli Hakim Kerim Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir belge paylaştı. “Pensilvanya’ya uçak dolusu işadamı götürüp hepsinin başını yakan; Boydak’ın ifadesiyle bizi O götürdü ama şimdi biz parmaklık arkasından bakıyoruz o bakan dediği Özhaseki, geçen gün gidişini inkar etmişti ya; bak şu mektuba” mesajını yazan Kerim Yılmaz, Mehmet Özhaseki’nin Mahmut Yeter’e yazdığı mektubu paylaştı.

Özhaseki mektubunda, ABD’de bulunduğu süre içinde programın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışan Mahmut Yeter’e teşekkür ediyor ve kendisini Kayseri de ağırlamak istediğini ifade ediyor. Mahmut Yeter, Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki malikhanesinde çalışıyor ve firari durumda.

SANIKLAR DEFALARCA ANLATMIŞTI

FETÖ’den yargılan birçok isim Mehmet Özhaseki’nin kendilerini Pesilvanya’ya götürdüğünü, FETÖ’nün çalışmalarına destek verdiğini ifadelerinde anlatmıştı.

FETÖ sanığı Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, Melikşah Üniversitesi’nin yurdunu nasıl yaptırdıklarını şöyle anlatmıştı: “Yurtdışına yapılan bir geziyle ilgili de uçakta beni dönemin belediye başkanı Mehmet Özhaseki yanına çağırdı. Bana üniversiteye yurt yapacak hayırseveri bulduğunu söyledi.”

Holding’in Yöneticisi Hacı Boydak ise Pensilvanya ziyareti sorulunca mahkemede şunları söyledi: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kardeş şehir Caroline ziyaretine o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin isteği ile 9 işadamı ile birlikte katıldım.”