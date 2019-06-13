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13.06.2019
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Öztrak: AKP tarafından görevlendirilen valiler, muhtarları arayarak bilgi alıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, ‘Bazı duyumlar alıyoruz. AKP tarafından görevlendirilen valiler, muhtarları arayarak bilgi alıyor. Hemşehriler üzerinden çalışma yürütüyor’ dedi.

Öztrak’ın açıklamasından satır başları şöyle:

– Ekonomideki kriz her geçen gün ağırlaşıyor. Sokaktan yükselen sesler içinde bulunduğumuz bu çeyrekte de ekonominin iyi gitmediğini gösteriyor.

-Yeni kamu zamlarına hazırlanıyor.

-Ekonomiye güven olmadIğı için faizleri düşürme imkanı da son derece sınırlı

-Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ilişkin olarak “Saray’ın emir kulu” diyen Öztrak, ” İmamoğlu’na mazbatasını geri verecekler” dedi.

-Dün BDDK bir karar aldı. Bazı ürünlerde kredi kartı ile yapılan harcamalarda taksit sayısını artırdı. Zaten borçlanan vatandaşa vadeyi uzattım biraz daha borçlan dendi. Milletin borca değil işe, aşa, gelire ihtiyacı var. Saray, İstanbul seçimleriyle uğraştığı için vatandaşı aspirinle oyalamaya çalışıyor

– Bugünkü günahlarının üzerini örtmek için geçmişe atıp tutmaktan vazgeçmiyorlar. Bütçe imkânları seçimler için sonuna kadar zorlanmış zaten, bütçede daha fazla bir manevra alanı bırakılmamış. Seçimler nedeniyle bütçede yapılan genişlemenin etkisi saman alevi gibi olmuş. İktidarın bütçeyi toplamak için seçimlerden sonra kamu zamlarına hazırlandığını gösteriyor

– Ekonomideki kriz her geçen gün ağırlaşıyor. Sokaktan yükselen sesler içinde bulunduğumuz bu çeyrekte de ekonominin iyi gitmediğini gösteriyor

– Açığın 2 Milyar lira kalması hedeflenirken, henüz yılın yarısında hedefin 31 katına çıkmışız.

-Yılbaşından bu yana benzer ekonomiler içinde Arjantin’den sonra parası en çok değer kaybeden para birimlerinden biri

– Bazı duyumlar alıyoruz. AKP tarafından görevlendirilen valiler, muhtarları arayarak bilgi alıyor. Hemşehriler üzerinden çalışma yürütüyor

-Değerli arkadaşlarım, dün Çorlu Tren Kazası’nda yakınlarını yitiren ailelere Anayasa Mahkemesi önünde müdahale edildi. Acılı ailelerin üzerine biber gazı ve plastik mermi sıkmak hangi vicdana sığar. Bu muameleyi şiddetle kınıyorum.

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