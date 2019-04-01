Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yapıyor. Öztrak’a Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek eşlik ediyor.

Öztrak’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Uzun bir gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bolu’da ittifakın kazandığı iller ile uyandık. Martın sonu bu illerimizde bahar oldu.

Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından bir seçim gecesi yaşadık. Örgütlerimiz başında olan, gönüllülerle birlikte çalışan hukuk birimimize, Onursal Adıgüzel’e, Muharrem Erkek’e teşekkür ediyorum.

Dün gecenin tek kazananı milli irade ve Türk demokrasisi. Hem dünyanın hem milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir. Dün gecenin tek kaybedeni devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı’dır

Hala veri girmemeye devam etmektedir, siyasi manipülasyona alet olmuştur. Ajans yöneticileri gereğini yapmalıdır.

YSK Başkanı yapmış olduğu açıklamayla bizlerin bilgilerini teyid etmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Onursal Adıgüzel ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum.

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YSK verilerine göre 31 bin 186 sandığın 31 148’i açılmıştır. Açılmayan 38 sandık vardır.

Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin oy almıştır. Binali Yıldırım oyu ise 4 milyon 138 bin 568 oy almıştır.

27 bin 171 oy daha fazla almıştır Ekrem İmamoğlu. Bu fark dün sabaha karşı kendi sistemimizle açıkladığımız fark ile aynıdır.

Son sandıklar dikkate alındığında 11 bin oy eder. Bu oylar Binali beye gitse bile aradaki farkın kapanması mümkün değildir. Elbette itirazlar olacaktır, milletvekillerimiz seçim kurullarında her bir oyun namusunu korumak için görevdeler ve görevde olmaya devam edecekler. Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

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Herkesin hakkına saygılıyız ama kendi hakkımızı da yedirtmeyiz. Herkesin sandıktan çıkan sonuca saygı göstermesi gerekmektedir.

İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir belirsizlik yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. Yeni bir kutuplaşma çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye bir an önce normalleşmelidir.

Sabahın erken saatlerinde piyasalar nispeten sakin açıldı. İstanbul’la ilgili tartışmaların uzaması nedeniyle tansiyon yükselmeye başladı. Yeni bir belirsizlik olmamalıdır. Ekonomimizin yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır.

Önümüzdeki günlerde de ekonomik krizin çözümü konusunda CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Türkiye’nin ekonomik bakımından en önemli kentlerinde Millet İttifakı kazanmıştır. bu artık kaybedecek bir dakikamız bile olmadığını ortaya koymuştur.”