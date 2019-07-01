Öztrak: Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması şarttır

CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart ve yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Faik Öztrak, iktidarın, seçilen CHP’li belediye başkanlarının iş yapmalarını engellemek için yaptığı müdahalelerin giderek büyük bir demokrasi ayıbına dönüştüğünü, bu yönde yapılan yasal düzenlemelerin dikkat çektiğini bildirdi.

25 yıldır AKP belediye başkanlarının kullandığı yetkilerin, bakanlık genelgeleri ile CHP’li belediye başkanlarının elinden alındığını belirten Öztrak, “Öyle görünüyor ki milletin attığı şamarla sersemleyen saray efradı, hala daha milletle inatlaşılmayacağını anlayamamış durumda. Milletin seçilmiş başkanlarını çalıştırmayanlara, önüne gelecek ilk sandıkta vuracağı şamar bu defa iflah etmez, süründürür” dedi.

Tek adam rejiminde işler kötüye gidiyor

‘Tek adam’ rejimini eleştiren Öztak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir. Millet iradesinin tecelli ettiği parlamentonun ve güçler ayrılığının yok sayıldığı, denge ve kontrol mekanizmalarının olmadığı bu tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor. ‘Hızlı karar alınacak, Türkiye’yi uçuracak’ diyerek milleti kabul ettirilen bu ucube düzende devletin çarkları dönmüyor, milletin tenceresi boş. Ekonomideki tüm göstergeler freni boşalmış kamyon gibi başağı gidiyor. Geçen yıl mart ayında yüzde 10 olan işsizlik oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14’e çıktı. 8 milyondan fazla işsiz var. Tüketici enflasyonu yüzde 19’çıktı. Tencere boş, pazar yeri yangın yeri. Türk lirası dolar karşısında yüzde 19 değer yitirdi.”

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Mali disiplini kaybeden iktidarın seçimler sonrası zam yağmuruna başladığını belirten Öztrak, şekere, motorine, çaya yapılan zamların ardından şimdide elektriğe yüzde 15 zam yapıldığını, doğal gaza da zammın yolda olduğunu söyledi.

Ekonomiye yönelik eleştirilerini sürdüren Öztrak, iktidarın artık ayakları yere basan, tedbirleri takvime bağlanmış bütüncül bir programı liyakatli kadrolarla uygulaması gerektiğini anlattı.

Ortak aklın, istişarenin yok edildiği bu düzende iktidar mensuplarının da “rehabilitasyon ihtiyacı var” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

“Partili cumhurbaşkanı anlayışı 70 yıl önce ortak akılla terk edilmiştir. Dünya her gün yenilikler peşinde koşmaktadır ama bizi yönetenler 1 asır önce yürünmüş yolları yeniden arşınlama konusunda kararlı gözükmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için güvenilir bir programa ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur ama en az bunun kadar önemli olan ve son bir yılda yaşayarak gördüğümüz bir gerçek daha vardır. Türkiye’nin artık daha fazla zaman kaybetmeden, bu ucube tek adam rejiminden kurtulması şarttır. Ülkeye güvenin geri gelmesinin ilk şartı budur. Bunun için doğru iliklenecek ilk düğmede cumhurbaşkanının partisinin başından ayrılıp tarafsız olmasıdır. Kendisinin o koltuğa otururken ettiği yeminin aslında gereği de budur.”

Yarın Sivas katliamının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, CHP heyetinin Sivas’a, 5 Temmuz’da da katliamın yıl dönümü dolayısıyla Başbağlar’a gideceğini bildirdi.