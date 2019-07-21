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21.07.2019
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Pakistan’da çifte saldırı: 9 ölü

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Fotoğraf: AA

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, motosikletli saldırganlar denetim noktasında duran polisin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 polis olay yerinde hayatını kaybetti, bazı polisler yaralandı.

Yaralanan polislerin kaldırıldığı hastanenin girişinde pusu kuran intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle 4 polis, 3 sivil yaşamını yitirdi. 

Emniyet yetkilisi Salim Riaz Han gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarda toplam 9 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Bomba uzmanı Inayat Ullah, intihar bombacısının üzerinde yaklaşık 7 kilogram patlayıcı bulunduğunu açıkladı. Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.

Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004’ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor. 

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Kaynak:AA

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