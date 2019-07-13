19.7 C
Istanbul
14.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Pakistan'da deprem sonrası oluşan Zalzala Koh adası kayboldu

Pakistan’da deprem sonrası oluşan Zalzala Koh adası kayboldu

birgun.net birgun.net

Pakistan’ın Gvadar kenti açıklarında 2013 yılında yaşanan deprem sonrası oluşan Zalzala Koh adasının uydu fotoğraflarında görülememesi sonucu kaybolduğu anlaşıldı.

Ülkenin güneyindeki Belucistan ve Sindh eyaletlerini vuran 7.7 şiddetindeki depremin ardından Gvadar kenti açıklarında uzunluğu 40, genişliği 90, yüksekliği ise 20 metre olan oval bir ada oluşmuştu.

Çamur püsküren bir volkanımsı yapı tarafından oluşturulduğu belirlenen adaya, “Deprem kuyusu” anlamına gelen “Zalzala Koh” adı verildi. Pakistan Ulusal Okyanus Araştırmaları Enstitüsü (NIO), Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) sağladığı uydu görüntülerinde adanın görülmemesi sonrası adanın kaybolduğunu açıkladı.

NIO eski direktörü Asıf İnam, yaptığı açıklamada bu tarz adacıkların depremlerde oluşsa bile 6 yıl yaşamasının beklenmediğini belirterek, “Bu kıyılarda çamur adalarının tarihi çok geriye gidiyor. Örneğin; 1945 Makran depreminde de 4 tane böyle ada oluşmuştu. Zalzala Koh ile o 4 adacık aynı özelliklere sahip. Aynı bölgede 1999-2013 yılları arasında 3 ada daha oluştu” dedi.

Pakistan’ın Umman Denizi kıyısında bu adacıkların oluşum sebebi olarak deniz tabanı altındaki metan gazı gösteriliyor. Araştırmalara göre metan gazı, çıkış bulduğu anda üzerindeki çamuru da kaldırarak kubbe şeklinde bir oluşum meydana getiriyor. Bu oluşum bazen deniz seviyesine yükselerek küçük adacıklar olarak gözüküyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,320AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz için alınan tedbirleri duyurdu

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz'da il genelinde güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirlerinin alındığını...
Devamını Oku

Dalaman’da başlayıp Fethiye’ye sıçrayan ve 400 hektarı kül eden yangın söndürüldü

birgun.net -
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü.
Devamını Oku

Pamukkale’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

birgun.net -
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan ‘yargı reformu’ çıkışı: ‘Paket getireceğiz’ dediler, getirin paketi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet reformu paketine ilişkin, "Adalet reformu yapacağız...
Devamını Oku

FSM’nin birinci etabı bu akşam trafiğe açılacak

birgun.net -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) birinci...
Devamını Oku

Ucuz ekmek sattığı için mahkemelik oldu, zam yapmak zorunda kaldı

birgun.net -
Bursa'da, 400 gram ekmeği 1 TL'ye satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız...
Devamını Oku

Gazeteci-ressam Zehra Doğan, Berlin’de gözaltına alındı

birgun.net -
Hasankeyf için Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde eylem yapan ressam ve gazeteci Zehra Doğan...
Devamını Oku

Bahçeli’den S-400 yorumu: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan Türkiye'ye teslimatı yapılan S-400 sistemine ilişkin...
Devamını Oku

Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

birgun.net -
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin...
Devamını Oku

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

birgun.net -
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürülürken, tatilciler kısa süreli panik yaşadı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi