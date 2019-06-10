Pakistan’da eski cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Pakistan’da cumhurbaşkanlığı görevi yürütmüş olan Asıf Ali Zerdari’nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Suikast sonucu öldürülen eski başbakan Benazir Butto’nun eşi olan Zerdari, daha önce de yolsuzluk ve cinayet suçlamalarıyla 11 yıl cezaevinde kalmıştı.

Gözaltında tutulan Zerdari hakkında sahte banka hesapları ve para aklama suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Zerdari’nin lideri olduğu Pakistan Halk Partisi de söz konusu operasyonun siyasi gerekçelerle yapıldığı yönünde açıklama yaptı.