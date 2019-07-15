21.9 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa DÜNYA Pakistan'da pazar yerine yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’da pazar yerine yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

Pakistan’ın Azad Keşmir özerk bölgesinde bir pazar yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. 

Pakistan medyasında yer alan habere göre, Azad Keşmir’in Lesva bölgesinde meydana gelen olayda 22 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Turistik bir bölge olarak bilinen Lesva’da yaşanan olay sonucu pazar yeri tamamen hasar görürken şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle bölgeye gelen bazı turistlerin de kaybolduğu belirtildi. 

Kayıpları bulmak ve hasar tespiti için Pakistan ordusunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Azad Keşmir’in genelinde yaşanan sel ve yıldırım çarpmaları sonucu 220 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 120 ev ve 70 dükkanın da hasar gördüğü bildirildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,355AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Pakistan’da pazar yerine yıldırım düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Pakistan'ın Azad Keşmir özerk bölgesinde bir pazar yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi...
Devamını Oku

Fenerbahçe, Derrick Williams ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ve Leo Westermann transferlerinin ardından 4 numara...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı çağıracak ve soracak yürekli bir savcı arıyorum

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde savcılara...
Devamını Oku

İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

birgun.net -
İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı....
Devamını Oku

Metin Cihan: Rabia Naz’ın ölümünü aydınlatmak yerine bana bedel ödetme derdindeler

birgun.net -
Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve...
Devamını Oku

ÖDP: Yanan ormanlar için herkesi mücadeleye davet ediyoruz

BİRGÜN İZMİR -
Muğla'nın Datça, Dalaman, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarıyla...
Devamını Oku

Toprak Sahne Festivali yarın başlıyor

BİRGÜN İZMİR -
Nehir Günce TaşçıUrla Belediyesi tarafından 8’incisi düzenlenen...
Devamını Oku

Soldado’nun yeni takımı belli oldu

birgun.net -
İspanya La Liga ekiplerinden Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve boşta kalan...
Devamını Oku

Putin’in uçuş eğitimi aldığı pilot helikopter kazasında hayatını kaybetti

birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar önce Sibirya planörlerine gökyüzünde ultralight motorlu...
Devamını Oku

“Fenerbahçe’den Frey’i kiralamak istiyoruz”

birgun.net -
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe’den Michael Frey ve Barış Alıcı’yı kiralık...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi