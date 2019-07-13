25.4 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Pamukkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Pamukkale’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 

Elif Varol idaresindeki 20 YL 959 plakalı otomobil, Uzunpınar Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi 

Ağaçlara çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Varol’un itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İlginizi çekebilir:  Antalya'da tur otobüsü devrildi: Yaralılar var

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,315AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Pamukkale’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

birgun.net -
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan ‘yargı reformu’ çıkışı: ‘Paket getireceğiz’ dediler, getirin paketi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet reformu paketine ilişkin, "Adalet reformu yapacağız...
Devamını Oku

FSM’nin birinci etabı bu akşam trafiğe açılacak

birgun.net -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) birinci...
Devamını Oku

Ucuz ekmek sattığı için mahkemelik oldu, zam yapmak zorunda kaldı

birgun.net -
Bursa'da, 400 gram ekmeği 1 TL'ye satan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız...
Devamını Oku

Gazeteci-ressam Zehra Doğan, Berlin’de gözaltına alındı

birgun.net -
Hasankeyf için Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde eylem yapan ressam ve gazeteci Zehra Doğan...
Devamını Oku

Bahçeli’den S-400 yorumu: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan Türkiye'ye teslimatı yapılan S-400 sistemine ilişkin...
Devamını Oku

Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

birgun.net -
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin...
Devamını Oku

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

birgun.net -
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürülürken, tatilciler kısa süreli panik yaşadı.
Devamını Oku

Afganistan’da gazeteci cinayeti

birgun.net -
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde ''Gardiz Sesi'' radyosunda çalışan bir gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce...
Devamını Oku

Flamingoların gölü Akgöl kurudu

birgun.net -
Türkiye'de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi'ndeki Akgöl, haziran...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi