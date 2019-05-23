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23.05.2019
Anasayfa DÜNYA Panasonic'ten Huawei kararı

Panasonic’ten Huawei kararı

ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı ticaret yaptırımları sonrası bu kez Panasonic, Huawei'ye parça sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

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ABD’nin yaptırım uygulamaya çalıştığı Çin firması Huawei’ye bu kez Panasonic’ten karar geldi.

Panasonic, ABD’nin Huawei ile ticarete sınırlamalar getirme kararı sonrasında belirli parçaların Huawei Technologies’e sevkiyatını durdurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, ABD’nin uygulamaya koyduğu yasak çerçevesinde Huawei ve 68 bağlı ortaklığı ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Panasonic açıklamasında, Huawei’ye sevkiyatı durdurulan parçaların yüzde 25 veya daha fazla ABD orjinli teknoloji veya materyal kullanılan parçalar olduğunu belirtti.

ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı ticaret yaptırımları gereği Huawei’nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD’de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı.

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