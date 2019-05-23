Panorama: Aslan’dan muazzam başarı

Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde şampiyonluk hesapları yapan Kasımpaşa aldığı bir puanla ligin bitmesine bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor maçın genelinde oyuna hakim gibi gözükse de, savunma zaafları ve hücum hattındaki verimliliği ile meşhur Kasımpaşa’nın ne savunma zaaflarından faydalanabildi ne de hücum zenginliğine engel olabildi.

Geçen hafta Bursaspor karşısında sezonun en kötü futbolunu oynayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında sergilediği oyun ve aldığı skorla kendini taraftarlarına affettirdi. 72. dakikada oyuna giren, eski yabancı oyuncu kuralının meyvesi Tarık Çamdal yaklaşık üç yıl sonra ilk kez bir SüperLig karşılaşmasında forma giymiş oldu. Yeni Malatyaspor’un planlarını bozan Bifouma’nın sorumsuzca davranarak 30. dakikada oyundan atılması oldu.

Ligde pek iddiası kalmayan Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki müsabaka takımların isimlerinin büyüklüğüne yakışır dozda heyacanı sporseverlerin damarlarına zerk etmeyi başardı. Beşiktaş, özellikle ilk yarıda Trabzonspor’un orta saha oyuncularının iştahlı oyununa cevap vermekte zorlandı. Beşiktaş için Dorukhan’ın önemi bu maçta ortaya çıktı. Genç oyuncu hem orta saha direncini arttırıyor hem de geçiş oyununda hatlar arası bağlantıyı kuruyordu. Maçın başından sonuna kadar istediklerini sahaya yansıtan Trabzonspor, haklı bir galibiyet alarak üçüncülük iddiasını son haftaya taşıdı.

Ligin hedefsiz iki takımının Akhisar’daki izleyenlere keyif veren mücadelesinde kazanan çıkmadı. Geçtiğimiz hafta lige veda eden, hafta içi de Türkiye Kupası Finali’nde Galatasaray’a mağlup olan Akhisarlı futbolcular profesyonelce mücadelelerini sürdürdüler. Son kez SüperLig maçına ev sahipliği yapan Kuzey Ege kasabası sakinlerinin bu veda maçına daha fazla ilgi göstermelerini beklerdim. Kayserispor’da sezon boyunca forma şansı bulamayan oyuncuları tercih eden Hikmet Karaman, oyuncuların performansından memnun olmalı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor evinde Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuç ligde kalma yarışını son haftaya taşıdı. Göztepe’nin attığı iki gol VAR’a takılırken, Deniz Kadah da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bursaspor seyircisi önünde rakibini yenemeyerek işi zora soktu. Son hafta kardeş takım Ankaragücü’nün Göztepe’ye İzmir’de çelme takmasını beklerken, deplasmanda Avrupa hayalleri kuran Yeni Malatya’yı mağlup etmeye çalışacaklar.

Ligin ikinci yarısının iki başarılı ekibi Alanyaspor ile Rizespor’un mücadelesi, Alanyaspor’un golcüsü Cisse ile Rizespor’un golcüsü Muriqi’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Her iki yıldız da bu sezon SüperLig’deki 16. golüne imza attı. Bu beraberliğin ardından Alanyaspor’un lig beşinciliği ve dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansı matematiksel olarak kalmadı. SüperLig’de üçüncü ve en başarılı sezonunu yaşayan Alanyaspor, o vahim trafik kazasından sonra ilk puanını aldı. Bu beraberlikle Rizespor’un galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı.

Haftanın, belki de sezonun en önemli karşılaşmasında Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu Galatasaray’ın 22. Fatih Terim’in ise 8. şampiyonluğu… Muazzam bir başarı… Ancak hem sporda hem de siyasette öfke ve şiddetten beslenerek kazananlar kahraman gibi görülseler de aslında gelişimin önünü kesiyorlar. Fatih Terim son düzlükte yarattığı gerilimle Başakşehir’i bir girdabın içine soktu. Emre’nin golden sonra topu tribünlere o şekilde vurması da Abdullah Avcı’nın maç sonu açıklamaları da Terim’in oluşturduğu atmosferin rakipteki yansımaları. Terim, zirveye yarattığı düşmanların üstüne basarak çıkmayı biliyor. Robinho ile arasındaki tartışmanın görüntülerini izledikten sonra kendinden utanmadığından da eminim. Zira bu ve benzeri olayların öfke nöbetinden ziyade strateji olduğunu düşünüyorum. Başarıya giden her yolun mübah olduğu bir memlekette romantizm peşinde de bir yere kadar koşabiliyor insan. Umuyorum ki sporda ve siyasette şiddet ve kaostan beslenme döneminin sona erdiğini görmeye ömürlerimiz vefa eder.

Pazar gecesi Galatasaraylılar memleketin dört bir tarafında şampiyonluğu kutlarken Erzurum’a sessizlik hakimdi. Zira düşmemek için parmak uçlarıyla lige turunan BB Erzurumspor, pazartesi akşamı Fenerbahçe’yi konuk ediyordu. Rakibine 1-0 mağlup olan Erzurumspor uçurumdan aşağıya yuvarlanan ikinci takım oldu. Sezon başında ve Ocak ayında yapılan onlarca transfer sebebiyle BB Erzurumspor 1.Lig’e hatırı sayılır bir borç yükünü de sırtlanarak gidiyor. Sezon başından beri peşinden koştuğu galibiyet serisini gecikmeli yakalayan Fenerbahçe’nin artık 5.lik şansı kalmadı. Ancak Kanarya gelecek hafta Antalyaspor’u da mağlup ederse, ligi 6. bitirecek ve UEFA’nın Trabzonspor’a 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezası vermesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılan 4. Türk takımı olacak.

Evinde Sivas’ı mağlup eden Ankaragücü, son haftaya derin bir “oh” çekerek giriyor. Umut edelim ki Ankaragücü yönetimi yaptığı kritik hatalardan gerekli dersleri çıkarmıştır. Zira her zaman mucize yaratan bir İsmail Kartal ya da Mustafa Kaplan bulmak mümkün olmayacaktır. 33. haftanın motivasyon eksikliğini en belli eden takımı Sivasspor idi. Ankaragücü’ne karşı fazla direnç gösteremeyip 3-1 mağlup olan Yiğidolar, 8 haftadır galip gelemiyor.

Haftanın takımı: Antalyaspor

Evinde Yeni Malatyaspor’u zorlanmadan mağlup edip ilk 5 iddiasını son haftaya taşıyan Antalyaspor.

Haftanın teknik direktörü: Mustafa Kaplan

Düşmesine kesin gözle bakılan Ankaragücü’nün başına geçtiğinde insanların dalga geçtiği, Sivas karşısında takımı üçüncü golü atınca gözyaşlarını tutamayan Mustafa Kaplan.

Haftanın oyuncusu: Henry Onyekuru

Galatasaray’ın şampiyonluğa en çok inanan oyuncusu.

Haftanın golü: Sofiane Feghouli

Birbirinden güzel gollere sahne olan 33. haftada Feghouli’nin rövaşatası şampiyonlukla taçlandığı için diğerlerinin bir adım önüne geçiyor.