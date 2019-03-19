‘Paradise Papers’ haberlerinden dolayı yargılanan gazeteci beraat etti

“Paradise Papers” haberleri nedeniyle “hakaret ve iftira” suçlamasıyla yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’nın karar duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Çağrı Sarı, hakkında “üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından” beraat kararı verildi.

50 ülkeden 120’den fazla politikacı ile çok sayıda patronun off shore hesaplarıyla ilgili “Paradise Papers” adı verilen ve toplam 13 milyon 400 bin belge dünya genelinde 96 basın-yayın kuruluşu tarafından incelenerek yayımlandı. Belgelerde Türkiye’den de siyasetçiler ve yakınlarının adı geçmişti.

Adı geçen belgelere ilişkin Evrensel Gazetesi’nde 8 Kasım 2017 tarihli “Paradise Papers kayıtlarından Albayrak ve ağabeyi de çıktı” ve 9 Kasım 2017 tarihli “Paradise Papers: Kendilerine cennet halka cehennem” başlıklı haberler nedeniyle o dönemin Evrensel Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Çağrı Sarı’ya dava açılmıştı. ‘Hakaret’ ve ‘iftira’ iddialarıyla açılan davada Sarı için 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Çağrı Sarı, hakkındaki davada “üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından” beraat kararı verildi.

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