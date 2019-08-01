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01.08.2019
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Parasını alamadığı için iş makinesi kaçıran işçi, kilometreler sonra etrafı sarılarak durduruldu

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını öne süren işçi, park halindeki iş makinesini kaçırdı.

İddiaya göre, Hacıeyüplü Mahallesi’nde, Denizli – İzmir kara yolu üzerindeki inşaat firmasında çalışan Sıddık K., maaşını almak için gittiği iş yerinde yarın ödeme yapılabileceği yanıtını aldı. Duruma sinirlenen Sıddık K., iş yeri bahçesinde park halindeki iş makinesini çalıştırarak hızla uzaklaştı.

İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, iş makinesinin İzmir yolunda ilerlediğini belirledi. Takibe aldıkları iş makinesini kavşakta durduran ekipteki polis memuru, aracın üzerine çıkarak işçiyi ikna etmeye çalıştı.

Sıddık K., üzerinde polis memuru olan iş makinesiyle yoluna devam etti.

Bu şekilde yaklaşık 4 kilometre ilerleyen Sıddık K.’nin kullandığı iş makinesi, 2. Sanayi Sitesi Örnek Caddesi’nde etrafı ekip otolarıyla sarılarak durduruldu.

İş makinesinden inen polis memurunun elinin egzoza temas etmesi sonucu hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sıddık K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak:AA

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