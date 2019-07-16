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17.07.2019
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Parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek

birgun.net birgun.net

Çıplak gözle takip edilebilen az sayıdaki astronomi olaylarından, Ay Tutulması bugün saat 21.34’de başlayacak, 03.18’de sona erecek. Tutulma tüm Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, “Ay Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında döner. Ancak bu üç cisim uzayda her zaman bir doğru üzerinde yer almaz, yörünge düzlemleri farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kere, yörünge düzlemleri çakışır ve üç gök cismi bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda tutulmalar meydana gelir. Hiçbir zaman sadece Ay veya sadece Güneş tutulması meydana gelmez, biri oluyorsa mutlaka 14-15 gün önce veya sonra diğeri gerçekleşir. Örneğin yılsonunda 26 Aralık’ta Halkalı Güneş Tutulması ve 10 Ocak 2020’de Gölgeli Ay Tutulması yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

TUTULMA TÜM TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK

Parçalı Ay Tutulması’nın saatini bildiren Prof. Dr. Gölbaşı, “Tutulma Türkiye saati ile 21:43‘de başlayacak, tutulmanın ortası saat 00:31’de gerçekleşecek ve saat 03:18’de de sona erecek. Tutulma sırasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik kısmı Dünya’nın gölge konisi içinde kalacak. Tutulma İstanbul Aydın Üniversitesi Gözlemevi’nde meraklılara açık olarak izlenebilir” dedi.

Kaynak:DHA

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