Paris’te trans kadına saldırıya soruşturma

Fransa’nın başkenti Paris’te, bir trans kadının Cezayir kökenli protestocu bir grubun arasında kalarak saldırıya uğradığı anların videosu ülkede tartışma konusu oldu. Paris Savcılığı, her anı kaydedilen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, bir trans kadının, Cezayir kökenli protestocu bir grubun arasında kalarak saldırıya uğradığı anların videosu ülkede tartışma konusu oldu.

Julia isimli trans kadın, videonun viral olması sonrası kamuoyu önüne çıkarak olay anlarını anlattı.

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République Meydanı’nda yaşanan saldırı sırasında kalabalık bir toplululuk, Cezayir lideri Abdülaziz Butelfika’nın adaylık sürecini protesto için sokaktaydı.

Julia, bir grubun kensini iterek ve yumruklayarak, “Sen bir erkeksin, hiçbir yere gidemezsin, buradan geçemezsin” dediğini anlattı.

Fransız medyasına konuşan kadın, “Bu tür saldırılar bize karşı her gün oluyor ama birçokları benim gücüme sahip değiller ve bu tür tacizler onlar için yıkıcı olabilir” dedi.

Neler yaşandı?

Geçen Pazar günü yaşanan olayda, Julia, metro merdivenlerinden çıkarken, bir kısım protestocu tarafından sözlü tacize uğradı.

Bu anlarda bir erkek, 31 yaşındaki kadının saçlarına dokunurken, Cezayir bayrağına sarılı bir kızın ona yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Sonrasında ise Julia, merdivenleri çıkarak, kabalığın arasından geçmeye çalşıyor. Bu sırada, bir erkek yumruklarla bir diğeri ise tekmelerle ona saldırıyor.

Görüntülerde araya giren polisin, genç kadını saldırının arasından çektiği anlaşılıyor.

Olayın videosunun viral olması sonrası konuşan Julia, Cezayir kökenli topluluğun bu olayla ilgisi olmadığını, saldırının sorumlusunun “cahil insanlar” olduğunu söyledi.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili birçok siyasi kınama mesajları paylaştı.