Parlayan orta sahalar

Bu sezon Avrupa futbolunda üstün performanslarıyla takımlarının hücum hattına büyük katkı sağlayan orta saha oyuncuları, taraftarlarını mutlu ediyor. Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen söz konusu oyuncular, attıkları gollerle kulüplerinin bu sezonki başarısında önemli rol üstlenirken, yaz transfer sezonunun şimdiden en popüler isimleri arasında yer alıyor.

AJAX’IN MUHTEŞEM 3’LÜSÜ

Şampiyonlar Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid’i eleyerek çeyrek finale yükselen ve ligde de zirve mücadelesini sürdüren Ajax’ta Dusan Tadic, Hakim Ziyech ve Donny van de Beek, üstün performanslarıyla sporseverlerin beğenisini kazanıyor. Hollanda temsilcisinin sezon başında Southampton’tan kadrosuna kattığı Sırp sol açık Tadic, kariyerinin altın çağını yaşıyor. Ligde 19, Şampiyonlar Ligi’nde 6, aynı organizasyonun elemelerinde 3 kez ağları sarsarak takımının hücum yolundaki en önemli silahı olan 30 yaşındaki futbolcu, milli takımda ise 61 maçta 14 kez ağları sarstı.

Ajax’ın Twente’den 2016 yılında kadrosuna kattığı sağ kanatta görev alan Faslı oyuncu Hakim Ziyech de son yıllardaki istikrarlı performansını bu sezon daha da yükseltti. 37 karşılaşmada 18 gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kulübün altyapısından çıkan henüz 21 yaşındaki Donny van de Beek de geleceğin önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Bu sezon 12 kez fileleri havalandırarak takımına katkı sağlayan orta saha oyuncusu, birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alıyor.

REUS, DORTMUND’U TAŞIYOR

Bundesliga’da şampiyonluk yarışının önemli adaylarından Borussia Dortmund’da ise Marco Reus sevinci yaşanıyor. Alman kulübünde 2012’den bu yana forma giymesine rağmen yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle tam performansına ulaşamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ise takımının başarısında başrolü oynuyor. Borussia Dortmund’da bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 19 golle oynayan Reus, yüksek performansı dolayısıyla Almanya Milli Takımı’nda da yeniden görev almaya başladı.

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POGBA YENİDEN DOĞDU

Premier Lig’de Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun görevine son verilmesinin ardından ikinci yarıda takımı çalıştırmaya başlayan Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde büyük çıkışa geçen Manchester United’da Fransız yıldız Paul Pogba’nın performansı, alkış topluyor. Norveçli teknik adamın gelişinin ardından performansını büyük ölçüde artıran 26 yaşındaki çift yönlü orta saha oyuncusu, bu sezon attığı 14 golle ligin kendi bölgesindeki en verimli oyuncusu konumuna geldi.