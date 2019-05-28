Parti çatırdarken gözden düşenler değere bindi

POLİTİKA SERVİSİ

AKP’nin yerel seçimlerdeki başarısızlığı, parti içindeki rahatsızlıklar ve bunların somut muhalif hareketlere dönüşmesine karşı Erdoğan’ın hamlesi, eski isimlere dönmek oldu. Bir dönem Erdoğan’la kırgın olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, uzun süredir aktif bir görev verilmeyen ve Sadık Yakut, yeni makamlarıyla ‘şereflendirildi.’

Uzun zamandır gözlerden uzak olan/tutulan isimlerin bir anda gündeme gelmesi ve verilen bu sembolik makamlar, ‘sus payı’ niteliği taşıdığı kadar Erdoğan’ın partide azalan hegemonyasını artırma çabasına işaret ediyor. Dün iki kamu bankasının yönetiminde yapılan değişiklikler, bu stratejinin somut bir ürünü olarak ortaya çıktı.

AKSU VE YAKUT

VakıfBank’ın dünkü Genel Kurulu’nda Genel Müdür Emin Özcan görevden alınırken, Özcan’ın yerine AKP kurucularından olan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu getirildi. Eski Meclis Başkanvekili AKP’li Sadık Yakut ise bankanın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

2003-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Aksu, 2015 seçimlerinde AKP’deki üç dönem kuralı uyarınca Meclis dışında bırakılmıştı. Sadık Yakut da, 2015’te Meclis dışında bırakılan isimlerdendi.

UYSAL’A ‘TEŞEKKÜR’

Kamu bankalarındaki AKP operasyonunun bir diğer ayağı Halkbank’ta yaşandı. Kadir Topbaş’ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapılan ve 31 Mart seçiminde Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı olup seçimleri kaybeden Mevlüt Uysal, banka yönetim kurulu üyeliğine atandı.

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ARINÇ DA SARAY’DA

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurdu. Memleketi Manisa’da katıldığı bir iftar yemeğinde yeni görevini açıklayan Arınç, “Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil” dedi.

Böylece, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs’ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk üyesi de belli oldu.

2015 yılında üç dönem kuralıyla Meclis dışında bırakılan Arınç’ın oğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili yapılmıştı. Çözüm sürecinde Erdoğan ile karşı karşıya gelen Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le yaşadığı ‘parsel parsel sattı’ polemiğiyle de dikkat çekmişti. Bir dönem Erdoğan’la arası açık olan eski TBMM Başkanı, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun muhalif girişimleri ardından Erdoğan’la yeniden yakın ilişki kurmaya başlamıştı.

ZİRAAT BANKASI’NA FARUK ÇELİK

AKP tarafından kamu bankalarına yapılan atamalardan bir diğeri Ziraat Bankası oldu. Eski bakan Faruk Çelik, Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr. Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur’un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez’in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.