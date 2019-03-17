17.03.2019
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Partilerin seçim reklamları: AKP duygulara, CHP çareye odaklanıyor

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Yerel Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler tanıtım ve propaganda çalışmalarına hız verdi. Siyasi partilerin reklam filmlerinin sosyolojik analizini yapan Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ar. Gör. Rüya Yüksel, siyasi partilerin şu ana kadar daha çok sosyal medya üzerinden kendi kampanyalarını yürüttüklerini belirtti.

AKP duygulara, CHP çareye odaklanmış

Seçimlerde en yoğun kampanyayı sürdüren CHP ve AKP’nin ana mesajlarını karşılaştıran Sosyolog Yüksel, özetle şu tespitleri paylaştı:

“CHP’nin ‘derman’ sözcüğü her şeyden önce derman olunacak bir sorun olduğuna işaret ediyor. AKP’nin sloganında ise duygulara hitap ediliyor. Geçmişten bugüne seçmenlerle parti arasında kurulan bir ‘gönül bağına’ gönderme yaptığını söylemek mümkün.”

AKP gönül borcunu kullanıyor

AKP’nin tüm reklamlarında geçen “gönül” vurgusu ve Erdoğan’ın görüntüsünün yer alması önemli. Yapılan tüm projeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sondaki görüntüsü adeta çocukları (yani yurttaşları) için canla başla çalışmış fedakâr bir baba imajı çiziyor. “Gönül” ifadesi bu bağlamda seçmenlerin fedakâr baba figürüne duydukları bir çeşit ‘gönül borcuna’ da işaret edebilir. Bu bağlamda, AKP daha ziyade kendi seçmenine sesleniyor gibi. Seçmenin iyi ve güzel hikâyesini yine kendi seçmeninin ağzından anlatıyor.

Rüya Yüksel

CHP ise “Hangi partiden olursanız olun gelin, bu yerel seçim” diyor. CHP’nin reklamında yerelliğe ve yerel adaylara vurgu varken AKP’nin reklamlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin öne çıktığını görüyoruz. Yani, AKP adaylara özgü olmayan genel reklamlarında “Gelin lidere oy verin çağrısı” yaparken, CHP yalnızca partinin adına yer vermiş ve aslında onu da geri planda bırakarak kendi belediyenizdeki CHP adayına oy verin çağrısı yapmış. Şu ana kadar yayınlanan reklamlarda her iki partinin de MHP ve İYİ Parti ile yaptıkları ittifaka vurgu yapmadığı gözleniyor.”

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