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05.07.2019
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CHP’den öneri: Cumhurbaşkanı partisinden istifa etmeli

AKP’nin yargıda reform hazırlığına karşılık yapılması gereken düzenlemeleri açıklayan CHP, “Cumhurbaşkanı partisinden istifa etmeli, kararname yetkisi kaldırılmalı, Anayasa değişikliği yapılmalı” önerilerinde bulundu

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Yargıda reforma yönelik hazırlıklarını tamamlayan ancak muhalefetin görüşlerini almayan AKP’ye tepki gösteren TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi CHP’li milletvekilleri, AKP’nin çalışmasının makyaj niteliğinde bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Gerçek yargı reformunun yalnızca adalet sisteminin temel sorunlarının ele alınıp çözülmesiyle gerçekleşebileceğini ifade eden milletvekilleri, AKP’nin çalışmasıyla yargıdaki sorunlarının üzerinin örtüleceği uyarısında bulundu.

TBMM Anayasa ve adalet Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin hazırladığı “Yargı Reformu İçin Öncelikle Atılması Gereken Adımlar” raporunda CHP’nin önerileri şu şekilde anlatıldı:

• Anayasa değişikliğinin bir yıllık uygulaması, tek kişi yönetiminin sürdürülemez özelliğini teşhir etmiş bulunuyor. Meşruiyet sorunu ağırlaştı. Bu sorunu yaratan asıl etken, ‘partili cumhurbaşkanlığı’dır. Partili Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’ya aykırıdır. Cumhurbaşkanı, parti genel başkanlığından derhal istifa etmelidir.

PARTİ BAŞKANLIĞINI BIRAKMALI

• OHAL ortam ve koşullarında anayasal kamuoyu oluşmadan dayatılan ve hükümet sistemini değiştiren Anayasa değişikliğinin demokratik usullere uygun olarak yeniden ele alınması siyasi ve hukuki bir ihtiyaçtır.

• Yargı ve adalet sistemi üzerine düzeltici önlemleri gündeme getirirken, Anayasa’nın en çok ihlal edilen veya askıya alınmış bulunan hukuk devleti, Anayasa’nın üstünlüğü, yasama yetkisi, Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı gibi emredici hükümlerinin uygulanmaya konması ivedi ve öncelikli gündem maddesi olmalıdır.

• Mahkemeler bağımsız hareket etmelidir.

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HSK’NİN YAPISI

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun siyasi etkilerden arındırılması gereklidir. Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı Kurul’dan çıkarılmalı, partili Cumhurbaşkanı’nın Kurul’a üye seçme yetkisi kaldırılmalıdır. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun birbirinden ayrılması sağlanmalıdır.

• Avukatlık mesleğinin Anayasa’nın ‘yargı’ bölümünde düzenlenmesi gereklidir.

KARARNAMELERE SON VERİLMELİ

• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yasal düzenleme yapılması imkânının kaldırılmasına ilişkin değişikliklerin yapılması gereklidir.

• Düşünce ve ifade özgürlüğü suç olmaktan çıkarılmalıdır. OHAL KHK’leriyle TCK, CMK ve TMK’de yapılan değişiklikler ele alınmalı, bu düzenlemeler hak ve özgürlüklere saygılı şekilde yeniden düzenlenmelidir.

• Sulh Ceza Hakimlikleri kaldırılmalıdır.

• Avukatların delil toplayabilmesinin önündeki yasal ve bürokratik engeller kaldırılmalıdır.

• Adli kolluk kurulmalıdır.

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