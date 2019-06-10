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11.06.2019
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Pasifik’e düşen F-35’le ilgili ‘vertigo’ şüphesi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, nisan ayında Pasifik Okyanusu’nda eğitim uçuşu sırasında düşen F-35 savaş uçağının teknik arıza nedeniyle değil pilot hatası sonucu düştüğünün sanıldığını bildirdi.

Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, 2 ay önce Pasifik Okyanusu’nda düşen uçağın, “pilotun yaşadığı vertigo (baş dönmesi) nedeniyle yön duygusunu yitirmesi sonucu” meydana geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kazanın ardından durdurulan F-35 uçuşlarının yeniden başlatılacağını belirten Takeşi, Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinin (ASDF) eldeki 12 adet F-35 savaş uçağının yanında yeni alımlar yapacağını, toplamda 105 adet F-35 savaş uçağının envantere alınmasının planlandığını ifade etti.

Kazanın ardından Misava Hava Üssü’nde görevli 12 uçak üzerinde yapılan teknik incelemenin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Takeşi, pilotların yön duygusunu yitirmelerini önleyecek eğitimlere odaklanacaklarını vurguladı.

15 SANİYEDE KAYBOLDU

Kazayla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren ASDF yetkilisi de 3 uçakla birlikte eğitim uçuşu yapan uçağa diğer uçaklarla birlikte irtifasını azaltması talimatı verildiğini, 20 saniye alçaldıktan sonra 36 kilometre ileride seyreden ABD savaş uçağından uzaklaşması için dümenini sola çevirmesinin istendiğini aktardı.

Alçalmaya devam eden uçağın 15 saniye sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

Uçağın saatte 1100 kilometre hızla okyanus yüzeyine çakıldığı tahmin ediliyor.

Aramalarda uçağın gövdesini ve pilotun naaşını bulamayan yetkililer, enkaz parçalarına ve hasar görmüş haldeki karakutuya ulaşmıştı.

ASDF’e ait F-35-A tipi savaş uçağı 9 Nisan’da Pasifik Okyanusu üzerinde düşmüştü.

Kaynak:AA

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