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10.07.2019
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Patrik seçimlerine müdahaleye AYM’den hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Ermenileri Patriği seçimlerinin İstanbul Valiliği kararıyla engellenmesine ilişkin başvuruyu inceleyerek “din özgürlüğü ihlal edildi” kararını verdi

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İsmail Arı

Türkiye Ermeni Patriğinin Şubat ayında gerçekleştirmek istediği seçimin İstanbul Valiliği kararıyla engellenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu inceleyerek din özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Türk Ermeni Patrikhanesi Patriği Mesrob Mutafyan’ın sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmasının ardından Başpiskopos Aram Ateşyan, Patrik Genel Vekili seçildi. Ermeni Cemaati’nin patrik seçiminin yapılacağını İçişleri Bakanlığı’na bildirmesine karşın Valilik tarafından gönderilen yazıda patrik seçiminin yapılamayacağı bildirildi. Bu engellemenin ardından Ermeni Cemaati, AYM’ye başvurdu.

DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNE UYGUN BİR MÜDAHALE DEĞİLDİR

AYM, patrik seçimine yapılan müdahalenin demokratik toplum düzenine uygun olmadığını belirterek hak ihlali kararı verdi. Kararda, “Türkiye Ermenileri patrikliği seçimi yapılması taleplerinin reddedilmesi nedeniyle başvurucuların din özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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