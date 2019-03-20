20.03.2019
Anasayfa SİYASET Patronlar değil işçiler yönetsin

Patronlar değil işçiler yönetsin

birgun.net birgun.net

İstanbul Tuzla’da EMEP’in desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, “Fabrikalarda her işi biz yapıyoruz, çıkıp seçim çalışmasını da yürütebiliriz ve kazanabiliriz” dedi.

20 yıldır tersanelerde işçi olarak çalışan Doğan, yaptığı açıklamada, Tuzla Belediyesi’nin ve belediye meclis üyelerinin her iş cinayetinden haberdar olduklarını, ancak hiçbir müdahalede bulunmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Belediye meclis üyelerinin kimisi tersane sahibi, kimisi taşeron şirket sahibi. Böyle bir yerde belediye de bunların elinde, belediye meclisleri de bunların elinde. Belediye meclisleri bu süreçlere müdahale edebilir, ancak yapmıyor. Çünkü buralardan nemalanıyorlar.”

İlginizi çekebilir:  EYT burada devlet nerede?

SON HABERLER

Patronlar değil işçiler yönetsin

birgun.net -
İstanbul Tuzla’da EMEP’in desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, “Fabrikalarda her...
Devamını Oku

Kimse açıkta kalmayacak

birgun.net -
CHP’nin Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Yunuseli’de halka seslendi.
Devamını Oku

Google, oyun servisi Stadia’yı tanıttı

birgun.net -
Google, Stadia adını verdiği bulut tabanlı oyun servisini Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC)...
Devamını Oku

Kuşadası’nı birlikte şaha kaldıracağız

birgun.net -
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, seçim çalışmalarıkapsamında esnafı ziyaret etti....
Devamını Oku

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç esnafla buluştu

birgun.net -
Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk...
Devamını Oku

Ankara Barosu seçim güvenliği için çalışacak

BİRGÜN ANKARA -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara Barosu’nun seçim güvenliğine yönelik...
Devamını Oku

HDP Mardin Büyükşehir Eşbaşkan Adayları Ahmet Türk – Figen Altındağ: Nasıl bir ülke istiyorsak öyle bir kent inşa edeceğiz

RIFAT KIRCI -
Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerden birisi de Mardin. Kayyımla halkın iradesine el...
Devamını Oku

Hayatımızdan Ümit Yesin gelip geçti

Burak Abatay -
Usta tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1...
Devamını Oku

DTCF’de faşist saldırı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) öğrencilerinden İ.H.G, derse gitmek isterken...
Devamını Oku

Hekimler ikinci kez hakim karşısında

Burcu Cansu -
"Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle gözaltına alınıp bir hafta süren...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi