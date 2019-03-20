Patronlar değil işçiler yönetsin

İstanbul Tuzla’da EMEP’in desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, “Fabrikalarda her işi biz yapıyoruz, çıkıp seçim çalışmasını da yürütebiliriz ve kazanabiliriz” dedi.

20 yıldır tersanelerde işçi olarak çalışan Doğan, yaptığı açıklamada, Tuzla Belediyesi’nin ve belediye meclis üyelerinin her iş cinayetinden haberdar olduklarını, ancak hiçbir müdahalede bulunmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Belediye meclis üyelerinin kimisi tersane sahibi, kimisi taşeron şirket sahibi. Böyle bir yerde belediye de bunların elinde, belediye meclisleri de bunların elinde. Belediye meclisleri bu süreçlere müdahale edebilir, ancak yapmıyor. Çünkü buralardan nemalanıyorlar.”