20.03.2019
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Patronlara teşvik üstüne teşvik

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Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen ‘İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 1,7 milyona yakın patrona destek verildiğini kaydetti.

Selçuk, “İşverenlerimizin mayıs ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartları sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.

Bu yeni teşvik ile devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkânını artırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. 2004’ten bu yana işverenlerimize 149 milyar TL’lik destek sağladık” ifadelerini kullandı.

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