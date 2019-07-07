Patronun tahliyesine acılı ailelerden itiraz

MANİSA’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili 51 sanıklı davada yerel mahkemenin verdiği kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nce onanması ve 5 tutuklu sanıktan şirketin sahibi Can Gürkan’ın tahliye edilmesine, mağdur ailelerin avukatları Yargıtay’a itirazda bulundu. Kararın bozulmasını isteyen avukatlardan Hatice Aslan Atabay, sanıklara ceza verilirken, suç vasfının değerlendirilmesinde hataya düşüldüğünü söyledi.

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada haklarında, ‘olası kastla öldürme’, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Geçen yıl 11 Temmuz’da mahkeme kararını verdi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu’nun açıkladığı kararla, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl hapis cezası verildi. Aralarında baba Alp Gürkan’ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

Yerel mahkemenin verdiği karara hem mağdur ailelerin hem de sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, yaptığı değerlendirme sonrasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını, 37 sanığın ise beraat kararlarını yerinde bulup onadı. Ardından da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı tahliye etti.

Acılı aileler ve avukatları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nin kararının temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay’ın kararı bozmasını ve dosya incelemesinin de duruşmalı yapılmasını talep eden ailelerin avukatlarından Hatice Aslan Atabay, temyiz dilekçesinde; sanıkların ‘olası kastla öldürme’, ‘olası kastla ihmali eylemle öldürme’, ‘olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama’, ‘bilinçli taksirle birden fazlasını öldürme ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama’, ‘taksirle birden fazlasını öldürme ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama’ suçlarından cezalandırılmadığını bu nedenle suç vasfının değerlendirilmesinde hataya düşüldüğünü belirtti.