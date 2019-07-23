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23.07.2019
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Pavyon çetesine operasyon: 125 gözaltı

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Ankara’da sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde ‘fazla hesap’ yöntemiyle gasp eden çete çökertildi. 200 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 125 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadınları kullanıp, onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı.

Polisin yaptığı araştırmalar, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler belirlendi. Ayrıca, çetenin kadınları kullanarak tuzağa düşürdüğü erkeklerin ‘fazla hesap’ çıkarılarak dolandırıldığı eğlence merkezleri de saptandı.

Çete üyelerinin, gece kulübü ve pavyon gibi eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri saptandı. Nakit parası olmayanların da kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, bazı mağdurları yanlarına alıp birlikte evlerine giderek, burada bulunan kasalarından tahsilat yaptıkları da öğrenildi.

10 ADRESE OPERASYON

Yapılan araştırmaların ardından, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk’ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Antalya, Urfa ve Kars’ta da 5 kişi yakalanarak Ankara’ya getirildi. İş yerlerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici delici alet ile pos makinelerine el konuldu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz de baskın yapılan mekanlarda polisten bilgi aldı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden Murat K.’nin benzer suçlardan 27 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

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