Pellegrini Juventus’ta

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, Roma’dan 20 yaşındaki sol bek Luca Pellegrini’yi transfer etti.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma’ya 22 milyon avro bonservis ücreti ödeneceğini duyuruldu.

Açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Leonardo Spinazzola’nın ise 29.5 milyon avro karşılığında Roma’ya satıldığı bildirildi.

Genç oyuncu Pellegrini geçen sezon Roma ve ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği Cagliari takımlarında toplamda 18 maça çıkmıştı.

Spinazzola ise geçen sezon Juventus’ta 12 maçta forma giymişti.