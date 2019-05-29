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29.05.2019
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Penaltılarda son 10 yılın en düşük gol oranı

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Spor Toto Süper Lig’de 121 penaltı vuruşundan 84’ünün gol olduğu 2018-2019 sezonu, son 10 yıl içinde en fazla penaltı kaçırılan dönem oldu.

Bu sezon maçlarda 121 kez beyaz nokta gösterildi. 2018-2019 sezonu son yıllarda en fazla penaltı kararının verildiği sezon olarak dikkati çekti. 

Hakemler, geçen sezon 108, 2016-2017’de ise 114 kez penaltı noktasını gösterdi. 2009-2010 sezonunda ise hakemler 44 kez penaltı noktasına gitti. 

En fazla penaltı kaçırılan sezon

İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hayata geçirildiği sezonda 121 penaltı vuruşundan 84’ü gol olarak kayıtlara geçti. Penaltıların yüzde 69,4 oranında gole çevrildiği bu sezon son 10 yıl içinde en fazla penaltı kaçırılan sene oldu.

2011-2012’de 73 penaltıdan 52’si gol olmuş ve penaltıların gol olma oranı da yüzde 71,2’de kalmıştı. Ligde 2010-2011 sezonunda 58 penaltı vuruşundan 49’unda meşin yuvarlak yüzde 84,5 oranında filelerle buluştu. 

Son 10 sezonun penaltı vuruşları

Ligde son 10 sezonda toplam penaltı sayısı, bunlardan kaçının gol olduğu ve gol olma oranları şöyle:

SezonPenaltıGolOran
2009-2010443681,8
2010-2011584984,5
2011-2012735271,2
2012-2013644773,4
2013-2014886776,1
2014-2015816782,7
2015-2016957578,9
2016-20171149179,8
2017-20181088780,6
2018-20191218469,4
Toplam84665577,4

Son 10 sezonda en çok penaltı kullanan Fenerbahçe ve Galatasaray

Son 10 sezonda 34 takımın mücadele ettiği Süper Lig’de bu periyotta sürekli ligde yer alan ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray 61, Trabzonspor 55, Beşiktaş 53 ve Bursaspor için 43 kez penaltı kararı verildi.

Bu takımlardan Galatasaray 61 vuruştan 50’sini Fenerbahçe ise 49’unu gole çevirdi.

TakımSezonToplamGolGol olma oranıOrtalama
Galatasaray106150826,1
Beşiktaş105343815,3
Fenerbahçe106149806,1
Bursaspor104332744,3
Trabzonspor105539715,5
Gençlerbirliği92925863,2
Kayserispor93227843,6
Medipol Başakşehir92924833,2
Sivasspor93629814
Antalyaspor93928724,3
Kasımpaşa94833695,3
Gaziantespor82618693,3
Kardemir Karabükspor74940827
Eskişehirspor73428824,9
Konyaspor72821754
Akhisarspor73223724,6
Çaykur Rizespor53624677,2
Osmanlıspor41814784,5
MKE Ankaragücü497782,3
Mersin İdmanyurdu42116765,3
Manisaspor3331001
Alanyaspor32619738,7
Göztepe21412867
Yeni Malatyaspor2108805
Kayseri Erciyesspor297784,5
Orduspor275713,5
Elazığspor2139696,5
Adanaspor1551005
Büyükşehir Belediye Erzurumspor1551005
Diyarbakırspor1441004
Bucaspor1111001
Denizlispor1111001
Balıkesirspor154805
Samsunspor142504

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Kaynak:AA

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