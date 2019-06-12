24 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Pendik sele teslim: Yollar göle döndü, öğrenciler okulda mahsur kaldı

Pendik sele teslim: Yollar göle döndü, öğrenciler okulda mahsur kaldı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

İstanbul Pendik’te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bir anaokulu ve ortaokulda mahsur kalan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla’da kuvvetli yağış etkili oluyor.

Pendik’te yollar göle dönerken D-100’de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

Yağış nedeniyle Pendik’teki Kılıçaslan Ortaokulu’nda ve bir anaokulda öğrenciler mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

İlginizi çekebilir:  İstanbul’u kaybeden iktidarı kaybeder ya ikinci kez kaybeden?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova’da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı” denilmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,603AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ayvalıtaş davasında savcı sanıkların beraatini istedi

birgun.net -
Gezi Parkı eylemlerinde Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın...
Devamını Oku

Kanayak, Can Yayınları’ndan çıktı

birgun.net -
İlk öykü kitabı Çerçialan’la 2016 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne layık görülen Gamze...
Devamını Oku

Pendik sele teslim: Yollar göle döndü, öğrenciler okulda mahsur kaldı

birgun.net -
İstanbul Pendik'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı....
Devamını Oku

Saat bozulursa zaman da bozulur mu?

birgun.net -
Onur Akyıl'ın yazdığı "Proleterler İçin 'Patafizik Dersleri", Can Yayınları etiketi ile raflardaki...
Devamını Oku

Konya’da 20 flamingo yaşamını yitirdi

birgun.net -
Konya'nın Emirgazi ilçesi Kepez Yaylası'nda yaklaşık 20 flamingonun cansız bedeni bulundu. Flamingoların,...
Devamını Oku

Japonya başbakanı İran’a gidiyor

birgun.net -
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki günlük İran ziyareti için Tahran'a hareket etti. 
Devamını Oku

İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

birgun.net -
İçişleri Bakanlığı, "Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen,...
Devamını Oku

Huawei’den ‘sürücüsüz araba’ hamlesi

birgun.net -
Huawei Technologies Çin, Avrupa ve Japonya’dan çeşitli otomobil şirketleriyle sürücüsüz araba teknolojisi...
Devamını Oku

RTÜK’te 48 personel sürgün yedi

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maraş Milletvekili Ali Öztunç, 48 RTÜK personelinin strateji daire...
Devamını Oku

Hindistan’da ‘Vayu Kasırgası’ alarmı: Yüz binlerce kişi tahliye ediliyor

birgun.net -
Hindistan'ın batı sahilindeki Gucarat eyaletini yarın sabah vurması beklenen Vayu Kasırgası nedeniyle...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi