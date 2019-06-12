Pendik sele teslim: Yollar göle döndü, öğrenciler okulda mahsur kaldı

İstanbul Pendik’te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bir anaokulu ve ortaokulda mahsur kalan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla’da kuvvetli yağış etkili oluyor.

Pendik’te yollar göle dönerken D-100’de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

Yağış nedeniyle Pendik’teki Kılıçaslan Ortaokulu’nda ve bir anaokulda öğrenciler mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova’da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı” denilmişti.