Pendik’te 5 katlı bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

Pendik’te kolonlarda oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi.

Dumlupınar Mahallesi’nde 10 dairenin bulunduğu 5 katıl bir binanın kolonlarında 15 gün önce çatlaklar oluştu. Çatlakların son günlerde artması nedeniyle daire sakinleri durumu belediye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yıkılma tehlikesi bulunan binanın bulunduğu alana gelen ekipler, binada bulunanları tahliye ederek inceleme yaptı. Olay yerine gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de incelemelere katılarak yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina akşam 18.00 sıralarında mühürlendi. Zabıta ekipleri, binanın çevresine önlem amaçlı güvenlik şeridi çekti. Binadan tahliye edilen 46 kişinin büyük çoğunluğu belediye ekipleri tarafından otele yerleştirilirken bazıları ise akrabalarının yanında gitti.

“BİZ MAĞDUR BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ”

Yaklaşık 16 senedir mühürlenen binada oturduğunu belirten Erkan Dilek, “Yaklaşık 15 gün önce kolonlarda çatlaklar oluştu. En son şiddetli yağmur yağdığında sel bastı buraları. Ondan sonra kolon patlaklıkları daha çok olmaya başladı. Duvarlarda çatlamalar oluştu. Daha sonra yetkilileri aradık. Zabıta ekipleri geldi. Binada 46 kişi yaşıyor, 10 daire var. Yaklaşık 32 senelik bir bina bu. Binada yaşayanlar, aileleri yakında olanlar ailelerinin yanına gitti, geriye kalanlar da belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Yarın yetkililer binadan parça alarak inceleme yapacaklarmış. Zabıta ve belediye başkanı geldi incelemelerde bulundu sonra da mühür vuruldu. Binaya giriş çıkış yasak. Özel eşyalarımızı aldık ama diğer eşyalar içeride kaldı. Biz mağdur bir şekilde bekliyoruz” dedi.