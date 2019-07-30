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31.07.2019
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Pendik’te hamile kadına trafikte saldıran magandalar tahliye edildi

Trafikte hamile kadına saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel mahkemede yaptıkları savunmada pişman ve üzgün olduklarını söyledi. Mahkeme tahliyelerine karar verdi.

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İstanbul Pendik’te trafikte içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdığı için tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in 20’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar yaptıkları savunmalarda pişman ve üzgün olduklarını söyleyerek tahliye talebinde bulundular.

Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi.

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İddianameden ayrıntılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Bahçıvan ile 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 kara yolu üzerinde seyrettikleri, sanıkların bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı.

Bir süre sonra sanıkların araçla müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği belirtildi. Kısa süre sonra sanıkların araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel’in Yunus Emre Bahçıvan’a “ne yapıyorsun lan sen” diye bağırdığı, Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı kaydedildi. 

Araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan’ın kapıları kilitlediği, yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu anlatıldı. Ancak buna rağmen Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı, aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı vurgulandı. 

İddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 20’şer yıla kadar hapsi istendi. 

***

NE OLMUŞTU?

Pendik’te trafikte içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hasan Sel’in emniyet ifadesinde, “Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım,” dediği öğrenilmişti.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi’ne giderek ifade veren Hasan Sel, Kastamonu’da yaşayan annelerini ziyaret etmek için yola çıktıklarında bu olayın gerçekleştiğini söyledi. Karakol girişinde saldırganların elini sıkan polis amiri tepkiler üzerine açığa alınmıştı.

Ayrıca Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında alınan ihtiyati tedbir kararı sonucu firmanın tabelaları indirilmişti.

Kaynak:İHA

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