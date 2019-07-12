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12.07.2019
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Pendik’te hamile kadına saldıran magandalar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

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Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkeme, 30 Temmuz tarihine duruşma günü verdi. 

Pendik’te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu otomobile saldırarak aynasını kıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2019 tarihine duruşma günü verdi. 

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, duruşma gününe ilişkin hazırladığı tensip zaptı ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel’in, Pendik’te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu aracı darp ederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyor. Şüpheli Hüseyin Sel’in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı, bilgisine yer verilen iddianamede, her iki kardeşin de, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme” ve “Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. 

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