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09.07.2019
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Pendik’te hamile kadına saldıran magandalara bir dava daha

Seyidoğlu firması, Seydioğlu Baklava'dan marka değerlerine zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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İçinde hamile bir kadının da bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel mahkeme tarafından tutuklanırken bir hamle de Seyidoğlu firmasından geldi.

Firma, Seydioğlu Baklava’dan marka değerlerine zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İLK ŞİKAYET GEÇEN YIL

Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için yeniden mahkemeye başvurdu. Seyidoğlu baklavaları, Bakırköy 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istendi.

Başvuru dilekçesinde şöyle denildi: “Davalının müvekkilin markasına tecavüz ettiği ve davalının marka kullanımıyla haksız rekabet teşkil eden eylemlerde bulunduğunu öne sürmekteyiz. sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan ve 06.07.2019 tarihinde meydana gelen üzücü bir olay müvekkilin davasının haklılığını ortaya koymaktadır. Davalı şirketin yetkililerinin trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından sürülen bir arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek sürücünün aracına zarar vermiştir. Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin davalı SEYDİOĞLU’nun kurucusu ve yetkilileri oldukları anlaşılmıştır.”

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YANLIŞ FİRMAYA YÖNLENDİRİLDİ

“Davalının markası ile müvekkilin markasının arasında yalnıza bir harf farkının bulunması ve davalının markasını müvekkilin markasına yaklaştırarak kullanması nedeniyle vatandaşlar nezdinde karışıklık oluşmuştur. Olayın sosyal medyada infial yaratması üzerine, tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar müvekkil şirketi defalarca aramış ve tepkilerini müvekkil şirket çalışanlarına yöneltmişlerdir. Müvekkil şirket sosyal medyada hedef gösterilmiş ve ürünlerinin boykot edilmesi istenmiştir. Neticeten müvekkil; ciddi bir itibar kaybına ve telafisi imkânsız zararlara uğramıştır. Tüm bu hususlar –bilirkişi raporu ile de sabit olduğu üzere- davalının müvekkilin markasını taklit etmesi yüzünden meydana gelmiştir.

Bu kapsamda; Sayın Mahkemenizden; Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesini ve durdurulmasını, davacının kullanımında olan tabela, broşür, kutu, kıyafet, logo başta olmak üzere tecavüz konusunu oluşturan tüm ürünlere el konulmasını, davalının internet sitesinin erişme engellenmesini sağlamak üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ederiz.”

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