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13.07.2019
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Pentagon, S-400’lerle ilgili basın toplantısını erteledi

birgun.net birgun.net

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlaması hakkında düzenleyeceği açıklanan basın toplantısı ‘bilinmeyen bir tarihe’ ertelendi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatının başlamasına ilişkin gerçekleştireceği basın toplantısını ‘bilinmeyen bir tarihe’ ertelediğini açıkladı.

Öte yandan, Pentagon’dan yapılan açıklamada, Mark Esper’in Türk mevkidaşı ile yaklaşık 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, görüşmeye ilişkin detay verilmedi.

Pentagon’dan yapılan ilk açıklamada, ‘basın toplantısının Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatını kabul etmesine verilecek yanıt hakkında olacağı’ belirtilmiş ve toplantının TSİ 18.15 civarında başlayacağı bilgisi verilmişti.

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