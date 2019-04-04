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04.04.2019
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Pentagon: Türk pilotlarına F-35 eğitimi sürecek

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ”Türk pilotlarına F-35 uçakları için eğitim verilmeye devam edilecek” denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlara F-35 eğitimlerinin süreceğini bildirdi.

Açıklama Pentagon Sözcüsü Charlie Summers’dan geldi. Summers, gazetecilere yaptığı açıklamada Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Türk pilotlara F-35 eğitiminin sürdüreleceğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü’ne, Luke Hava Üssü’nde Türkiye’ye teslim edilen 2 F-35 uçağının geri alınma planının olup olmadığı da soruldu. Sözcü soruya “Böyle bir planımız yok” yanıtını verdi.

F-35 programının başında bulunan Koramiral Mathias Winter ise ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı açıklamada Türkiye’nin F-35 savaş uçağı tedarik zincirinden çıkarılması durumunda, bunun 75 kadar uçağın üretimini yavaşlatabileceğini söyledi.

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”Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin programdan çıkarılması, iki yıllık bir süreçte 50 ile 75 uçağın üretimini etkileyecek” diyen Winter, Türkiye’nin F-35 uçaklarının parçalarının yüzde 6 ila 7’sini ürettiğini belirtti.

Winter “Bu parçaların yavaşlatılmasının ya da durdurulmasının 3 üretim hattına 45 ila 90 gün içinde etkisinin olacağını görüyoruz” şeklinde konuştu.

KaynakAA
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