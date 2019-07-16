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17.07.2019
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Pentagon, Türkiye ve S-400 açıklamasını ikinci kez iptal etti

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Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Savunma Bakanlığı, dün yapılması planlanan Türkiye’nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili basın toplantısını ikinci kez iptal etti. ABD’li gazeteci Paul Mcleary, “Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Pentagon, dün yapılması beklenen ve Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili olan basın toplantısını ikinci kez iptal etti.

ABD’li gazeteci Paul Mcleary sosyal medya hesabından “İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor” paylaşımıyla duyurdu.

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12 Temmuz’da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan gazetecilere Türkiye’nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurmuş, ilk etapta Türkiye saati ile 18.15’te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelenmiş, ardından ise Pentagon’dan toplantının iptal edildiği açıklaması gelmişti.

ABD’den son dakika gelen bilgilerde 15 Temmuz günü Türkiye saatiyle gece 00.00’da Türkiye’nin S-400 teslimatıyla ilgili Pentagon’un basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunulacağı bildirilmişti.

Amerikan basınının kıdemli savunma muhabirlerinden Paul Mcleary, iptal edilen ilk toplantı hakkında da, Pentagon’un brifinginin Beyaz Saray tarafından engellendiğini iddia etmişti.

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