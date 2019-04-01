Pentagon’dan F-35 açıklaması: Türkiye’ye alternatif arıyoruz

Pentagon, Türkiye’nin de yer aldığı F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Reuters’ın haberine göre açıklamada, “Türkiye F-35 programından çıkarsa tedarik zincirine zarar gelmemesi için gerekli adımları attık” denildi.

Türkiye üretilen parçaları için yeni kaynaklar geliştirildiği aktarılan açıklamada, “Türkiye’de üretilen F-35 parçaları için potansiyel ikincil kaynaklar geliştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatörler Meclisi, Türkiye’nin S400 alımına ilişkin sürecin durdurmaması halinde Donald Trump’ın F-35 savaş uçaklarının ekipmanlarının teslimatı ile ilgili bir dizi anlaşmayı askıya almaya çağırmıştı.