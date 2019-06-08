Pentagon’dan Hulusi Akar’a mektup: S-400 alırsanız F-35 programı iptal edilecek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektup ile Türkiye’nin, 31 Temmuz’a kadar S-400 alması halinde, F-35 programının tamamen iptal edileceğini bildirdi.

Türkiye’nin, F-35 savaş uçağı eğitimi için ABD’ye gönderdiği 42 personelinin de 31 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılmalarını istedi. Mektupta, Türkiye’nin 31 Temmuz’dan önce S-400 füze sistemlerini satın alması durumunda, söz konusu “ağır işleyen ve tartışmalı programın tamamen iptal edileceği” de ifade edildi.